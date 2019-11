Ecologistes i veïns portaran al jutjat l'ampliació del Port de València si no es fa un nou informe ambiental

La Comissió Ciutat-Port, integrada per les entitats Per l'Horta, Acció Ecologísta-Agró, Ecologistes en Acció, Asociació de veïns i veïnes de Natzaret i la Plataforma el litoral per al poble (Pelpap), ha presentat aquest dilluns les al·legacions que portaran davant el Ministeri de Foment, la Conselleria de Medi Ambient i l'Autoritat Portuària de València, davant "el cúmul d'irregularitats que concorren en el projecte de la macroampliació del Port de València i el concurs per a la concessió d'una terminal de contenidors".

Totes les entitats han exigit la paralització cautelar del procés d'adjudicació de la gestió i de les obres del nou moll a la naviliera MSC, que preveu una inversió pròxima als 800 milions d'euros, que s'òbriga un debat públic amb participació de les entitats ecologistes i veïnals i que s'elabore una nova Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) sobre el nou projecte aprovat al juliol de 2018, el qual conté canvis substancials respecte al que va obtindre avaluació ambiental favorable en 2007.

El portaveu de Per l'Horta, Josep Gavaldà, ha recordat que aquestes modificacions impliquen la demolició d'un contradic, la prolongació del dic d'abric en 500 metres i una nova configuració dels molls que requereixen de més arena de farciment i d'un canal d'accés per als vaixells amb tres metres més de profunditat.

Precisament, aquest és l'argument esgrimit pels col·lectius per a al·legar que és obligatòria una nova DIA. El lletrat de l'entitat i ex-secretari general de Podem, Antonio Montiel, ha explicat que l'avaluació ambiental favorable obtinguda en 2007 es va tramitar de forma simplificada.

No obstant això, "el projecte modificat de juliol de 2018 supera els 20.000 metres cúbics anuals de dragatges marins que marca la llei 21/2013, per la qual cosa requereix una d'una avaluació ambiental ordinària, en lloc de simplificada com és la de 2007".

Montiel ha explicat també que el projecte modificat de 2018 amplia als 21,3 milions de metres cúbics els volums de dragatges generals (en canals de navegació i dàrsena) i rases de fonamentació dels molls, la qual cosa supera àmpliament els 19 milions previstos en el projecte inicial de 2007 i recollits com a topall màxim en la DIA del mateix any.

A més, segons l'article 7.1 apartat C de la llei 21/2013, "serà objecte d'una avaluació d'impacte ambiental ordinària qualsevol modificació de les característiques d'un projecte consignat".

En aquest cas, "ens trobem davant una modificació d'un projecte ja consignat atés que la modificació de les infraestructures d'abric, especialment la construcció de 505 metres addicionals sobre l'actual dic d'abric nord, suposa una ampliació de les aigües interiors del port (Zona I) no contemplada en la vigent Delimitació d'Espais i Usos Portuaris del Port de València de 2014".

Montiel ha advertit que si no es paralitza cautelarment el procés d'adjudicació portaran el tema al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV): "si l'APV i el Ministeri de Foment desoeixen les nostres al·legacions que qüestionen el projecte de macroampliació i segueixen endavant amb la concessió per a provocar una política de fets consumats ens veurem obligats a acudir als tribunals, al contenciós-administratiu, contra la concessió".

Impacte a les platges del sud

Els portaveus de les diferents entitats han insistit que "prendre certes decisions en temps de riscos climàtics i incertesa econòmica, no solament pot resultar altament costós en termes econòmics sinó també en termes d'externalitats ambientals i socials mai avaluades i, en definitiva, constituir una greu irresponsabilitat".

A més, han comentat que "en aquestes circumstàncies els gestors públics només hagueren d'atendre en la seua actuació a l'interés general i no sotmetre's al curt termini d'interessos econòmics privats".

Les al·legacions que subscriuen el conjunt de les entitats ciutadanes que integren la Comissió Ciutat-Port, alerten a més del "impacte que per a la franja litoral, densament antropitzada i peça clau de l'economia valenciana, així com per a un espai irreemplaçable i fràgil com és el llac de l'Albufera, pogueren tindre les actuacions projectades per l'APV en un context de fort calfament i increment del nivell del mar Mediterrani per efecte del canvi climàtic".

Els representants de les entitats han xifrat l'ampliació del Port en 3.000 milions d'euros de diners públics pel fet que, a més de la inversió directa de 400 milions en el nou moll, implicarà l'ampliació de la V-30 i l'accés nord subterrani: "El trànsit contenidors creixerà un 150% i el de vehicles pesants passarà de 6.000 diaris a 15.000 diaris".

En aquest sentit, han advertit que el projecte no solament afectarà ambientalment la ciutat de València, sinó a tota la comarca i s'han preguntat quants llocs de treball es podrien crear amb aqueixa inversió de 3.000 milions d'euros de diners públics en projectes sostenibles.