Els músics de carrer, en el punt de mira a València: “No ens sentim assetjats, però sí vigilats”

L’Ajuntament de València disposa de quaranta llicències o permisos per a músics de carrer i cada dia es poden veure al voltant d’una vintena d’actuacions en diferents punts de la ciutat. Els intèrprets s’arrisquen a ser multats si no disposen de l’autorització corresponent o per contaminació acústica si utilitzen amplificador. El problema, reconeixen des del col·lectiu, no és la sanció econòmica en si, sinó el fet que també se’ls pot requisar els instruments, “i això ens deixa indefensos i sense la possibilitat de continuar tocant i, per tant, sense poder guanyar-nos les garrofes”, apunta Kirón, portaveu de l’Associació de Músics i Artistes de Carrer de València (Musicarte Urbana).

Precisament, aquest és el cas de Borja Catanesi, el músic a qui la Policia Local va multar i va retirar els instruments fa uns quants dies a la plaça de l’Ajuntament. Aquesta actuació policial en concret, amb la intervenció de diversos agents, va provocar una protesta ciutadana (gravada i difosa en xarxes socials) i certa polèmica entre els regidors de Mobilitat, Giuseppe Grezzi (Compromís), que es va personar en el lloc i va reptar l’actuació policial, i la responsable de la Policia, Anaïs Menguzzato. Fins i tot l’alcalde, Joan Ribó, s’ha vist obligat a intervindre-hi per a posar ordre després de la polèmica generada.

Catanesi explica que, en el seu cas, ell toca la guitarra elèctrica i sense amplificador, “els que utilitzem són menuts, de carrer, i funcionen amb piles”, no és possible. El problema s’agreuja perquè es queden quinze dies sense els instruments: “Abans no els pots retirar i, evidentment, has de pagar 120 euros, a més de la multa”. El col·lectiu de músics de carrer considera que estan sent tractats de manera “injusta”, amb una normativa municipal que els gira “l’esquena”.

Un moment de la reunió del col·lectiu de músics de carrer

El cas de Borja (a qui no és la primera vegada que multen a València, encara que mai no li havien retirat els instruments), no és l’únic, expliquen des del col·lectiu. En les últimes setmanes, la Policia Local ha requisat els instruments a músics de carrer fins a tres vegades. “És ridícul que ens multen per contaminació acústica quan, com li va passar a Borja, toques a la plaça de l’Ajuntament o, en una altra ocasió, ho van fer quan estava enfront de la plaça de Bous, en ple carrer de Colom, durant les Falles”, explica Kirón, que a més defensa que no es pot demostrar que toquen per damunt dels 60 decibels si en cap moment es fa cap mesurament. “El que fem normalment és pagar la multa, perquè si hi recorres s’allarguen els terminis i, mentre tens un deute amb l’Ajuntament, no et renoven o no et concedeixen el permís per a actuar al carrer”, sosté.

Encara que asseguren que no se senten assetjats per la Policia Local, “sí que notem que se’ns vigila i que hi ha certa arbitrarietat en algunes intervencions”. No obstant això, reconeixen que la policia “no fa res més que complir l’ordenança, encara que podrien ser més flexibles”. El problema, insisteixen, és que no s’ha avançat gens en els últims quatre anys en l’elaboració d’una ordenança que està desfasada: “Fa un any que no ens reunim amb el regidor d’Espai Públic (el valencianista Carlos Galiana) i els tècnics, a què ens va derivar, tampoc no ens han rebut des d’abans de l’estiu, perquè s’escuden en el fet que estan saturats de faena i que aquesta ordenança no és prioritària”. “És una qüestió de voluntat política”, consideren des de l’associació.