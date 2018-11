El Govern de Sánchez reprén el soterrament de les vies a València que havia descartat el PP

El ministre de Foment, José Luis Ábalos, es va reunir aquest dilluns a la vesprada en la seu del departament amb l'alcalde de València, Joan Ribó, amb qui es va comprometre a iniciar els tràmits que permeten la realització de l'estudi informatiu de la prolongació del túnel de Serreria que actualment parteix en dos el futur desenvolupament urbanístic del Grau.

En relació a aquesta actuació, l'alcalde de València, va mostrar l'interés de la corporació municipal en el desenvolupament de l'alternativa 2 de l'estudi de viabilitat realitzat per ADIF en 2015 (soterrament fins a l'avinguda de Primo Yúfera per un valor de 78 milions d'euros) per a possibilitar el desenvolupament de l'esmentat projecte urbà.

L'Executiu central modifica així el criteri que havia mantingut des de l'any 2004 pel qual es negava a realitzar obres de soterrament si no era per necessitats del servei.

Un criteri que el Govern va ratificar l'any 2015 amb Rajoy al capdavant, quan va presentar al·legacions a la modificació del Pla General de València en aqueix mateix any en les quals advertia que les del soterrament són obres "de caràcter urbanístic que hauran de ser assumides per les administracions locals".

De fet, com va informar eldiario.es, el PAI del Grau inclou un terraplé de fins a sis metres d'altura en la zona de la prolongació de l'Albereda per a salvar les actuals vies, les quals serien recobertes amb planxes de formigó revestides amb paviment i zones verdes, servint la superfície com a connexió per als vianants entre tots dos costats del llit (Albereda i Moreres). Una actuació suposadament provisional fins a l'execució del soterrament.

D'altra banda, Ábalos va traslladar també Ribó que el Ministeri de Foment està analitzant actualment aspectes de l'Addenda al conveni de 2003 de la Societat València Parc Central i que, el més aviat possible, se celebrarà un Consell d'Administració de la Societat per a tractar, entre altres qüestions, el finançament del nou canal d'accés soterrat (amb aportacions del 50% per part del Ministeri, el 25% de l'Ajuntament i un altre 25% de la Generalitat), el túnel passant, l'estació subterrània de l'arquitecte César Portela, el Pla de Venda de Solars, així com altres aspectes relacionats amb obres d'urbanització en àrees ja reparcel·lades. No obstant això, no es va fixar encara una data concreta per a aquesta reunió.

Ribó va valorar positivament la trobada amb el ministre socialista: "He traslladat al ministre de Foment algunes de les necessitats que València, en ple segle XXI, continua esperant des de fa dècades. En primer lloc, l'economia valenciana i, en general, l'economia espanyola, precisen de l'impuls del Corredor Mediterrani, que ha de connectar la nostra indústria amb la resta d'Europa d'una manera eficaç. Per això, el soterrament de les vies de Serreria és clau".

Així, l'alcalde Joan Ribó va explicitar l'acord plenari en el qual, per unanimitat, tots els grups polítics demanden l'impuls d'aquesta infraestructura: "València no vol ser de nou el semàfor d'Europa, en aquest cas, del trànsit de mercaderies".

"L'Ajuntament", va dir l'alcalde, "està complint amb les seues responsabilitats, i estem segurs que en aquesta nova etapa el Ministeri de Foment atendrà unes reivindicacions que són justes per a la ciutat i els nostres veïns i veïnes. El meu deure com a alcalde és vetlar per que es complisquen".

Joan Ribó va convidar al ministre a visitar el Parc Central "per a constatar el benefici a la ciutadania que tindrà la seua finalització amb el soterrament definitiu de les vies de tren al seu pas".

D'altra banda, la reunió va servir per a tractar altres assumptes de rellevància per a l'Ajuntament, com són les ajudes al transport metropolità sota el contracte programa.

L'alcalde va recordar que a l'àrea metropolitana de València li correspon una assignació de, almenys, 38 milions d'euros, per a equiparar-se a les subvencions que reben altres àrees com Madrid o Barcelona.

A més, l'alcalde de València va posar damunt de la taula la possibilitat de modificar el traçat previst per a l'ampliació de la V-21, "de manera que aconseguim millorar aquesta infraestructura sense haver d'arrasar al seu pas amb l'horta, d'un valor patrimonial, ambiental i econòmic incalculables".

No obstant això, per a cap d'aquestes qüestions va haver-hi compromisos concrets per part del ministre.