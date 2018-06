Guillermo, primer faller major de la seua comissió: “Tant de bo més falles feren el pas, a molts homes els agradaria”

El món de les Falles continua fent passos en favor de la igualtat. Passos curts que, com tot allò que d’alguna manera suposa un canvi, per menut que siga, no està exempt de polèmica i crítiques del sector més conservador de la festa.

Dissabte passat 16 de juny, la presidenta de la falla Blanqueria, Gloria Martínez Amigó, que a més va ser fallera major de València el 2008, va anunciar en les xarxes socials de la comissió el nomenament de Guillermo del Mar com a primer faller major de la història de la comissió.

Segons ha explicat Martínez a eldiario.es, la idea va sorgir “en un viatge amb Guillermo, vicepresident de la comissió i actual faller major. Parlant de falles, li vaig dir que en unes altres hi havia durant molts anys el càrrec intern de faller major; imagina’t la cara que em va fer per a saber la il·lusió que li feia”.

Així, després de la idea, ho van plantejar a la comissió “en la primera junta general i a tots els va semblar una gran idea. Per què no podien tindre protagonisme els nostres homes?”.

I tal dit tal fet. Dissabte, amb motiu de la celebració de Sant Joan, va tindre lloc el seu nomenament i posteriorment se li farà “un homenatge al novembre i un acte en una nit de falles”.

No obstant això, malgrat que altres comissions, com la falla Telefónica també tenen aquesta figura, pel que sembla un sector de la festa no va entendre la iniciativa i les crítiques no es van fer esperar, sobretot a través de xarxes socials: “Imagine que pensen que vull desvirtuar el paper de la dona en la festa, la figura de la fallera major”, lamenta Martínez.

Guillermo abrigallat per tota la seua comissió

La presidenta afig que no vol “tindre enemics en la festa, ni és desbaratar-la, ni canviar-la, però dins de la meua falla, sent que els meus fallers volen, ho faré; no volem igualtat? Perquè en Blanqueria n’hi ha”.

I com porta el nomenament el protagonista, Guillermo del Mar? Segons ha explicat, quan Gloria Martínez li va comunicar la notícia va sentir “felicitat i alegria, tindre tot l’afecte de la teua comissió encara fa que siga tot més bonic”.

Sobre les crítiques, ha comentat “que si em conegueren, entendrien el meu amor per les Falles i per la festa, i que no pretenc llevar el protagonisme a la dona, ja que, opine que la dona és l’important d’aquesta festa; tant de bo més falles feren aquest pas, perquè sé que a molts homes els agradaria”.

Pel que fa a la inclusió i la igualtat en les comissions, ha opinat que “les falles són tradició i són cultura, tots els canvis són bons si es respecten les coses; si el canvi no afecta i suma, avant, per què no? Es tracta d’evolucionar i estimar més la nostra festa”.

Quant a la possibilitat de donar entrada als homes en la cort d’honor o fins i tot com a acompanyants de la fallera major de València, Guillermo s’ha mostrat sincer: “Si et contestara amb el cap et diria que no, però si et conteste amb el cor et diria un sí en majúscules. Crec que poder representar a la teua comissió per tot València i fora seu és motiu més que suficient per a un home o una dona. I a més, viure coses que només pot viure la fallera major de València i la seua cort seria arribar dalt de tot en el món de les Falles”.