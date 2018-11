Imputat el regidor valencià Pere Fuset per la mort d'un operari en Vivers al juny del 2017

El titular del jutjat d'Instrucció número 18 de València ha citat a declarar com imputat el pròxim 11 de gener el regidor de Cultura Festiva a l'Ajuntament de València, Pere Fuset, per la mort al juny del 2017 d'un operari que treballava en el muntatge de les graderies per als concerts de Vivers de la Gran Fira de Juliol, tal com ha avançat el programa de la televisió pública valenciana 'À Punt directe'.

La jutgessa investiga un possible homicidi imprudent després de l'acusació particular que exerceix la família del mort. Ja han declarat en la causa els promotors. La instrucció es troba molt avançada.

Els fets es van produir el 27 de juny i l'Ajuntament el va oficialitzar dies després, el 3 de juliol, després de la mort a l'hospital La Fe de València del treballador, que s'havia precipitat des d'una altura d'uns dos metres mentre duia a terme el muntatge de les graderies.

Aquesta imputació es coneix tan sol uns dies després de saber-se que la Inspecció de Treball va sancionar l'Ajuntament de València amb 41.000 euros arran d'aquest accident. L'informe va concloure que la contractació de les graderies es va fer de forma precipitada i que no comptava amb els informes de prevenció.

Aquesta no és la primera imputació que rep Fuset. L'anterior, per fraccionament de contractes per l'enquesta fallera i provocada per una de les nombroses denúncies presentades per l'assessor popular Luis Salom contra dirigents de Compromís, va ser arxivada el passat 23 de març per la jutgessa, que va enlletgir als populars que no aportaren "cap prova, ni indici sòlid i seriós".