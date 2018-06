L'Operació 'Esperança Mediterrània' rep l'Aquarius després de vuit dies al Mediterrani

Està previst que al llarg d'aquest diumenge arriben a port l'Aquarius i les altres dues embarcacions que traslladen a més de 600 persones migrants a Espanya. L'Aquarius ja navega en aigües espanyoles i preveu arribar aquest diumenge al port de València. Les tres embarcacions van passar el dissabte al matí per aigües de Mallorca, i es preveu que arriben a València a partir de les 6 del matí. Segons el responsable de Metges Sense Fronteres, les persones que viatgen en el vaixell "estan estables" a pesar que "un viatge tan llarg i en condicions dures no ajuda". Més de huit dies des del rescat.

Durant aquesta setmana Govern, Generalitat i les autoritats s'han bolcat per a coordinar un dispositiu que permeta que el desembarcament i el primer acolliment d'aquestes persones es produïsca amb el major respecte i el menor impacte físic i psicològic possible. En el vaixell viatgen un centenar de menors, la majoria no acompanyats, que es quedaran sota custòdia de la Generalitat Valenciana, i una desena d'embarassades, que seran traslladades a l'hospital.

La travessia des d'Itàlia, on va estar parat diversos dies, va començar el dimarts a boca de nit. Les condicions meteorològiques han posat traves a l'arribada del vaixell, que al principi es preveia per al divendres i s'ha vingut retardant constantment per les tempestes i l'onatge, que han obligat a canviar el rumb. La infraestructura de la nau, un pesquer rehabilitat, tampoc ho ha posat fàcil.

Una vegada arribats a port, la Creu Roja s'encarregarà de les primeres atencions, com explica el seu responsable en el vídeo sota aquestes línies. Aquesta organització s'ha encarregat de nombrosos rescats en les costes espanyoles. La previsió és que passen el menor temps possible en el port i la Generalitat ha multiplicat els efectius sanitaris, judicials i policials per a fer la gestió de la crisi més efectiva. Interior ha mobilitzat 400 efectius per a aquesta jornada. Els voluntaris es multipliquen cada dia. En total, el pla d'Emergències desplegarà més de 2.000 efectius.

Els mitjans de comunicació han rebut instruccions perquè l'arribada a port siga el més digna possible. Així mateix, tant la vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, com Ximo Puig, han manifestat el seu interés en què no hi haja polítics en el port, perquè siguen rebudes amb respecte. La vicepresidenta no va descartar que alguns foren manats a Centres d'Internament d'Estrangers (CIEs), encara que s'advoca per atorgar un estatus especial donades les circumstàncies del rescat. S'estudiarà cas per cas, com marca el protocol, el tractament que rebran a Espanya i si poden obtindre asil com a refugiats. La majoria dels rescatats procedeix de països subsaharians, on Boko Haram té presència.