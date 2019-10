Pirotècnia, processó cívica i entrada de moros i cristians per a celebrar el 9 d'Octubre a València

València es prepara per a celebrar la festivitat del 9 d'Octubre, dia de la Comunitat Valenciana, amb un carrusel d'activitats populars que tindran lloc entre aquest dimarts i dimecres.

L'agenda s'inicia aquest dimarts amb l'exposició de la Reial Senyera en el Saló de Cristall de l'Ajuntament, fins a les 21.00 hores, en la que es una nova edició de ‘València, amb la Senyera’, una de les cites més esperades per molts valencians.

A les 19.00, a les 19.30 i a les 20.00 hores la Coral Giner de la Societat Coral el Micalet interpreta el Cant a la Senyera, amb lletra de Carles Salvador i música d'Agustí Alamán.

També a les 19.30 hores, la Plaça de l’Ajuntament acull la Mostra de Balls, Música i Cançons Valencianes, amb la participació dels grups Realenc de Picanya i les Folies de Carcaixent, seguida d'una dansà popular.

Tot amb la col·laboració de la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana. I també a aqueixa hora (19.30 hores) es podrà gaudir del concert extraordinari de l'Orquestra de València, dirigida per Ramón Tébar, al Palau de les Arts.

Com és tradicional, la pirotècnia no faltarà i a la mitjanit (0.00 hores del dia 9), els jardins del Túria acolliran el XL Festival de Pirotècnia València, entre els ponts de l'Exposició i de les Flors, organitzat per l'Ajuntament i la Diputació de València.

El dia gran de tots els valencians, el dimecres dia 9, seguirà el guió habitual amb la recepció de la corporació, autoritats i persones convidades (11.30 hores), la lectura del decret d'Alcaldia i lliurament de la Senyera en l'Arxiu Municipal (11.45 hores) i, a partir de les 12.00 hores del migdia, la processó cívica i l'ofrena floral a Jaume I, per l'itinerari habitual: Plaça de l’Ajuntament, carrer de Sant Vicent, plaça de la Reina, carrer de la Pau fins a la plaça d'Alfons el Magnànim (on es realitzarà l'ofrena de corones florals davant l'estàtua del rei Jaume I al Parterre), Pintor Sorolla, Carrer dels Barques i Plaça de l’Ajuntament, on, en acabar la processó cívica, la pirotècnia Zarzoso d'Altura dispararà una mascletà terrestre.

Ja a la vesprada (a les 17.00 hores), serà el torn de la XV Entrada de Moros i Cristians Ciutat de València des del carrer de la Pau fins a Marqués de Sotelo, passant pel carrer de Sant Vicent i la Plaça de l’Ajuntament.

La programació festiva conclourà divendres dia 11, amb el concert extraordinari de la Banda Municipal de València, dirigida per Rafael Sanz Espert, a l'Espai Rambleta (a les 19.30 hores).

