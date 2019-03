La Policia Local de València immobilitza el bus masclista de HazteOir entre protestes de joves feministes

La Policia Local de València ha interceptat l'autobús de l'associació ultracatòlica HazteOir a les 17.00 hores en l'avinguda Corts Valencianes, junt al Palau de Congressos.

L'autobús porta per lema '#StopFeminazis. No es Violencia de Género, es Violencia Doméstica' al costat de la imatge d'Hitler (en aquest cas apareixia tapada amb un vinil), amb els llavis pintats i amb el símbol feminista en el seu front.

Amb el vehicle immobilitzat, un grup es joves profeministes ha protestat contra l'entitat arribant a pintar el vehicle i a arrancar part del vinil, fins i tot a llançar taronges contra els integrants de l'entitat, encara que la cosa no ha passat a majors.

Fonts municipals han informat que segons la normativa vigent, s'ha conduït a l'autobús a la central de policia per a retirar els vinils posat que “la instal·lació de laminatges publicitaris en l'autobús, incompleix les especificacions d'instal·lació previstes en l'Ordre ITC/1992/2010, de 14 de juliol. Això és una infracció a l'article 12.9.5 A del Reglament general de Vehicles”.

El reglament impedeix circular amb el vehicle ressenyat al no estar donat d'alta com a publicitari i quedar “sotmés a normes especials, incomplint les exigències reglamentàriament establides pel que concerneix les seues condicions tècniques” .

Les mateixes fonts han explicat que “la condició tècnica que incompleix és la instal·lació de làmines adherides a les superfícies acristallades que consten amb eixida d'emergència”.

La policia local ha parat l'autobús d'HazteOir a la seua arribada a València

Al tractar-se d'una deficiència greu, “la Inspecció Tècnica seria desfavorable i, per tant, només pot circular per a anar al taller a esmenar aqueixa deficiència”.

Així, “aquesta circumstància suposa que presenta deficiències que constitueixen un risc especial per a la seguretat viària i motiu d'immobilització segons l'article 104.b de la Llei de Seguretat Viària”.

Per part seua, des de l'organització HazteOir han considerat l'actuació arbitrària i han anunciat que estudiaran una querella contra l'alcalde de València, Joan Ribó.

Sobre si el missatge de la campanya pot resultar ofensiu i generar violència, l'organització ha comentat que el jutjat d'instrucció de Barcelona els va donar la raó aquest dilluns en fallar que no hi havia cap delicte: “Nosaltres creiem que en una democràcia la gent té dret a exposar les seues raons i si hi ha delicte assumim que un jutjat ens el diga però no un polític”.