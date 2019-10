La Policia deté a dos homes acusats de violar a una xica en els lavabos d'una discoteca de València

Quatre joves haurien tret a la víctima del lavabo de les xiques per a introduir-la en el dels xics, on l'haurien agredit dos joves de 22 i 25 anys La jove afirma que el personal de la discoteca no la va atendre malgrat els plors que proferia en els lavabos