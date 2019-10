Ribó rebaixa la tensió amb el PSPV: nega que hi haja crisi de Govern, però reconeix que la situació és "greu"

"El govern municipal ha tingut una cosa nova que no havia tingut en cinc anys i a això se li pot cridar de moltes maneres, les paraules no són matemàtiques, uns li poden dir crisis, jo dic que és un tema greu, jo el deixaria en què és una qüestió de gravetat, no sé si anomenar-ho crisi, veurem la seua evolució".

Així s'ha pronunciat aquest dijous l'alcalde de València, Joan Ribó, sobre la tempesta destaca aquest dimecres a la vesprada en el si de la comissió de treball que investiga el frau de 4 milions d'euros en l'EMT, en la qual, a proposta del PSPV i amb el suport del PP, Ciutadans i Vox, es va aprovar que l'edil de Mobilitat i president de l'empresa pública, Giuseppe Grezzi, no estiga present durant les declaracions dels treballadors de l'entitat.

Després de la polèmica en la qual Grezzi va advertir que malgrat la votació, no s'absentaria de les compareixences, el vicealcalde Sergi Campillo (Compromís) va advertir que el vot del PSPV amb l'oposició suposa "una crisi de govern sense precedents".

Ribó ha explicat que el succeït en la comissió "és una situació a la qual no estem acostumats, no havia passat mai des de 2015 perquè sempre s'havia votat de forma conjunta i aquest dimecres no es va votar de forma conjunta, és una cosa que a Compromís li ha sorprés molt i que pensem que havent-se acordat prèviament un altre sistema, a nosaltres ens sembla que és un tema greu".

L'alcalde ha insistit a ressaltar "la gravetat que per primera vegada en quatre anys i escaig el PSPV ha fet una votació diferenciada respecte al que s'havia quedat, és una qüestió greu, ells saben el que han de fer i nosaltres també".

Sobre les possibles conseqüències d'aquesta situació, Ribó ha comentat que ho estudiaran en una reunió que ja està en marxa en el si del grup municipal.

Sobre la resposta de Grezzi, qui va acusar en el seu mur de Facebook de deslleialtat al PSPV, Ribó ha comentat que no es fa responsable de les opinions dels seus companys: "Jo tinc la meua manera de ser i soc l'alcalde i no tinc per què assumir els comportaments de cadascun, és la seua opinió i és respectable i jo em responsabilitze només del que jo dic".

En el seu escrit, el regidor de Mobilitat ha acusat els socialistes de donar "bandades" i de no tindre "model de ciutat", entre altres coses.

En aquest sentit, el viceportaveu socialista, Ramón Vilar, ha tornat a insistir que no estan davant una crisi Govern i que tan sols es tracta d'una discrepància en el si d'una comissió de treball. També considera no es tracta d'una situació molt greu, com ha dit Ribó.

Vilar ha defensat la proposta que Grezzi no estiga present durant les declaracions dels treballadors de l'empresa i ha advertit que és una mesura votada democràticament en un òrgan oficial.

Igualment, ha destacat que en la resta de qüestions han votat de forma conjunta amb Compromís, com per exemple en el rebuig al fet que Ribó vaja a declarar a la comissió o que Grezzi siga destituït com a president de l'EMT.

Sobre les afirmacions de Grezzi en les xarxes socials, Vilar ha assegurat que "per descomptat que tenen model de ciutat, més enllà dels carrils bici".