Ribó declara davant el jutge que la llei li permet retardar el lliurament d’informació a l’oposició mentre els expedients estan oberts

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha declarat aquest dilluns a la Ciutat de la Justícia de València en qualitat d’imputat per haver negat en el seu moment al PP l’expedient relatiu a l’enquesta fallera que va dur a terme la Regidoria de Cultura Festiva.

Ribó ha arribat a la Ciutat de la Justícia a les 9.10 hores, tot i que estava citat a declarar a les 10.30 hores. Al voltant de les 11.30 hores ha eixit per la porta principal del recinte i ha atés els mitjans.

L’alcalde ha comentat que ha contestat totes les preguntes que li han plantejat, tret de les dels advocats del grup municipal popular i dels regidors del PP que s’han personat en el cas com a acusació particular: “Considere que estan fent un ús espuri de la justícia, ja que el conflicte, en tot cas, seria un contenciós administratiu i s’ha volgut plantejar per la via penal amb una intencionalitat política evident”.

Ribó ha recordat que Luis Salom, l’assessor del grup popular que ha presentat la denúncia, està imputat per presumpte blanqueig en el marc del cas Taula i que ha presentat un gran nombre de denúncies contra regidors de l’equip de Govern municipal i del Consell i que fins ara “totes s’han arxivat”.

Sobre el cas concret del retard en el lliurament de l’expedient, Ribó ha explicat que és una decisió avalada jurídicament pel secretari municipal, “el mateix que estava en l’època del PP”, ja que “el reglament orgànic preveu la possibilitat de retardar el lliurament d’expedients que no estan finalitzats, ja que en aqueix moment l’Ajuntament estava preparant al·legacions davant l’Agència de Protecció de Dades”.

El primer edil ha insistit que en cap moment es va negar informació, sinó que es va retardar fins que va finalitzar el procés que va acabar amb una amonestació de l’Agència. Va ser llavors que es va facilitar l’expedient al PP, que tres mesos després va posar la denúncia per ocultació d’informació per la via penal.

Ribó ha assegurat que descarta dimitir, perquè es tracta d’un assumpte purament administratiu: “En aquesta casa se sap molt bé què és corrupció i què són altres coses i, per tant, aquest tema no té res a veure amb corrupció”.

El PP cridarà a declarar el secretari i Fuset

De la seua banda, l’advocat del PP ha comentat després de l’interrogatori que l’alcalde, amb la seua negativa a contestar, continua en la línia de l’“ocultisme” i de negar als regidors del PP la informació a què tenen dret.

Davant les explicacions que ha donat Ribó, ha assegurat que demanaran que declaren tant el regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, com el secretari municipal.

El lletrat ha assegurat que no hi ha “cap justificació perquè es retarde l’accés a un expedient electrònic de l’Ajuntament per al qual només cal facilitar unes claus d’accés”.

Sobre l’argumentació del retard per la preparació del recurs davant l’amonestació de l’Agència de Protecció de Dades, ha assegurat que, quan es va sol·licitar l’expedient, “ja s’havia enviat l’escrit de recurs a l’agència”.

Finalment, ha defensat la via penal per tal com entén que és una “negativa flagrant sense cap justificació, i així ho ha entés el jutge instructor; si haguera considerat que era un tema administratiu, hauria arxivat el cas”.