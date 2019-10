Ribó reafirma la seua confiança en Grezzi i el gerent de l'EMT "per la transparència amb la qual han actuat" en el frau de 4 milions

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha reafirmat aquest dijous en el ple extraordinari forçat per l'oposició per a analitzar el frau de 4 milions d'euros en l'EMT la seua confiança tant en el gerent de l'entitat, Josep Enric García Alemany, com en el president i regidor de Mobilitat, Giuseppe Grezzi.

"Reafirme la meua confiança en tots dos per la transparència amb la qual estan actuant", ha afirmat Ribó, qui ha afegit que des del primer moment els ha sol·licitat que continuen sent "exemplars quant a la transparència" a l'hora de facilitar la documentació, "sempre que no s'interferisca en la investigació policial i judicial".

Tant el PP, com Ciutadans i Vox han sotmés a votació mitjançant una moció el cessament de Grezzi com a president de l'EMT, una votació que no ha fructificat en comptar amb els vots en contra de Compromís i del PSPV, amb el vot de qualitat de l'alcalde, Joan Ribó, en estar absent la portaveu socialista, Sandra Gómez, per trobar-se de lluna de mel.

Gómez no ha estat present tampoc per videoconferència com ha fet en altres plens als quals no ha assistit presencialment, un fet que ha ressaltat la portaveu popular, María José Catalá: "Els han deixat sols senyor Ribó i senyor Grezzi", ha afirmat.

Sobre la petició de dimissió de Grezzi, Ribó ha explicat que no l'accepta perquè tant l'edil com el gerent de l'EMT han exercit des de l'any 2015 "una bona gestió; és cert que ara hi ha hagut uns problemes, però es resoldran perquè es tornen els diners estafats".

Sí que s'ha aprovat per unanimitat el punt de l'ordre del dia perquè l'alcalde comparega de nou sobre el frau en el pròxim ple ordinari del dia 31 d'octubre, per la qual cosa Ribó tornarà a donar compte de la situació en l'hemicicle.

El PSPV no secundarà una moció de censura

Abans del ple, tant Ciutadans com el PP han oferit els seus vots al PSPV en el consell d'administració de l'EMT per a cessar Grezzi com a president, però els socialistes han rebutjat aquesta opció, així com una hipotètica moció de censura a l'alcalde.

Un oferiment que tracta d'aprofundir en la ferida oberta aquest dimecres quan en el si de la comissió de treball de l'empresa pública el PSPV es va desmarcar de Compromís en demanar que Grezzi no estiguera present en les declaracions dels treballadors de l'empresa.

El vicealcalde Sergi Campillo (Compromis) va advertir que el vot del PSPV amb l'oposició suposa "una crisi de Govern sense precedents" i Compromís convocarà una reunió urgent per a analitzar la situació.