El TSJ tomba 45 alts càrrecs de València nomenats per Barberá a dos mesos de les eleccions del 2015

La justícia ha tombat el procés de selecció de 45 alts càrrecs de l’Ajuntament de València nomenats per l’exalcaldessa difunta del PP, Rita Barberá, entre febrer i març de 2015, a escassos mesos per a les eleccions municipals de maig en què va perdre la majoria absoluta i el Govern municipal.

Tant el Jutjat Contenciós número 5 de València en una primera sentència de maig del 2016 com el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en apel·lació al febrer d’enguany han donat la raó parcialment a la Confederació General de Treballadors (CGT) en sengles sentències que ja són fermes.

En concret, ha quedat anul·lat l’acord de la Junta de Govern local de l’Ajuntament de València de 13 de febrer de 2015 pel qual es van aprovar les bases específiques del concurs de mèrits per a la provisió definitiva de 36 llocs de treball de prefectura de secció i un de secretaria del Jurat Tributari.

El mateix ha passat amb l’acord de 6 de març de 2015 per a cobrir huit llocs de treball de prefectura de secció amb categoria de tècnic d’Administració General.

Els 45 treballadors públics estaven exercint les funcions en la modalitat laboral de comissió de serveis, una figura per la qual un funcionari pot exercir tasques diferents de les pròpies del seu lloc de manera temporal. En virtut d’aquests nomenaments aprovats per Barberá poc abans de les eleccions, aconseguien consolidar els seus llocs.

En el seu escrit de denúncia, el sindicat al·lega que entre els motius de la impugnació està l’absència en la convocatòria dels llocs vacants adscrits al cos, agrupació professional funcionarial o escala; que un concurs general no pot convertir-se en concurs específic sense previsió expressa en “la relació de llocs de treball”; falta de justificació de la memòria i de l’entrevista que s’entén com un mecanisme per a ajustar el concurs; i la desvaloració del valencià com a mèrit en puntuar solament el grau superior.

La sentència del Jutjat Contenciós incideix en la nul·litat del procés “per infracció del que es disposa en l’article 100 de la Llei 10/2010 de 9 de juliol, per falta de previsió del concurs específic en la relació de llocs de treball”.

Per part seua, el TSJCV, com a conseqüència del recurs d’apel·lació de l’Ajuntament, estableix: “No ens trobem davant un vertader concurs específic que responga a causes excepcionals i justificades per a acudir a aquest sistema de provisió”. Per la qual cosa confirma la nul·litat dels nomenaments.