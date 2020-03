VÍDEO: Una setmana i centenars de multes després, les eixides de València cap a segones residències estan buidades el segon divendres de controls

El trànsit en les eixides de València aquest divendres 27 de març s'ha afonat i ha mantingut la línia de qualsevol dia de dilluns a dijous laborals des del decret d'estat d'alarma. La imatge del control policial muntat aquesta vesprada contrasta amb la del divendres de la setmana passada quan una intervenció de la policia nacional similar va col·lapsar per unes hores aquesta eixida a l'àrea metropolitana i l'interior de la província de València.

La setmana passada en aquesta operació per a evitar la fugida a segones residències, tant de l'interior com de les platges. es va saldar amb 1.800 multes en la Comunitat Valenciana els 20 i 21 de març.

El vídeo de la setmana passada gravat per Concha Viguer, veïna de l'avinguda les Corts Valencianes, va generar la indignació de milers de persones per la gran quantitat de trànsit, però també va rebre moltes crítiques perquè aquesta artèria la utilitzen moltes persones que acudeixen a València a treballar i al·legaven que d'era el retorn a casa després del treball. Aquest divendres, Viguer ha tornat a gravar un control similar al de la setmana passada i el col·lapse no existeix, com evidencien les imatges que ha pres i ha facilitat a eldiario.es.

La setmana passada el control es va realitzar entre les 13.00 i les 17.30 hores, quan es va poder veure una gran quantitat de vehicles embossats per efecte del control i del gran nombre de vehicles que intentaven eixir. Per part seua, aquest divendres el control ha començat més tard, a les 17.00 hores. El trànsit, malgrat tancar tots els carrils d'eixida és més que fluid i l'avinguda està buida.

Però l'eixida per Corts Valencianes no va ser l'única que va registrar gran trànsit. També ho van ser les eixides de la ciutat en direcció a Alacant, Puçol i les platges del Perelló, on molts valencians tenen la seua segona residència en la costa.

Fonts de la policia nacional han explicat a eldiario.es que el control transcorre amb tota normalitat i que les multes estan descendint de manera exponencial. "La gent s'ha conscienciat i està ajudant al compliment de l'estat d'alarma", asseguren.