Valenbisi estudia millores en el seu sistema i en les seues bicis davant la competència de motos i patinets elèctrics

Renovar-se o morir. Aquest és el refrany que es podria aplicar actualment a Valenbisi, el sistema de préstec de bicicletes impulsat el 2010 per l’Ajuntament de València mitjançant una concessió que es va adjudicar a l’empresa JCDecaux.

La companyia està estudiant millores i innovacions en el servei arran de la irrupció del sistema de lloguer de motos d’elèctriques Muving, que va començar a operar a la ciutat l’any passat, i especialment després del desembarcament de la firma nord-americana Lime, que acaba de llançar un servei de lloguer de patinets elèctrics a través d’una aplicació mòbil.

Sobre aquest tema, fonts de Valenbisi han negat que les millores que estudien estiguen motivades per la competència d’aquestes noves modalitats de transport, sinó que, segons han explicat, tenen a veure amb el seu interés per oferir a l’usuari el millor servei possible.

Les mateixes fonts han comentat que les millores esmentades consistirien, d’una banda, a poder reservar bicicletes a través de l’app de l’entitat (All Bikes Now), i de l’altra i molt més complexa, a canviar les bicis actuals per unes altres amb un motor elèctric d’ajuda al pedaleig.

Sobre aquest tema, han explicat que les noves bicis tindrien la possibilitat d’introduir una petita bateria de les dimensions d’un telèfon mòbil que hauria de costejar l’usuari de manera voluntària (les bicis també podrien usar-se sense bateria).

“Estem en converses amb l’Ajuntament per a analitzar aquesta opció, ja que suposaria un cost elevat i modificar el contracte actual”, han afirmat.

Pel que fa a la irrupció de les noves modalitats de transport, han assegurat que tot el que siga mobilitat sostenible és positiu per a la ciutat. No obstant això, en el cas dels patinets, han traslladat a l’Ajuntament el malestar perquè ocupen les bases de Valenbisi per a estacionar-los.

“Fins al moment només utilitzaven les nostres estacions com a reclam i deixaven els patinets a continuació de les nostres bicis, però aquest dijous al carrer de Colom han deixat patinets davant de les fites, que obstaculitzen l’ancoratge de les bicicletes”, han lamentat.

Malgrat que des de Valenbisi consideren que la competència d’aquests nous sistemes de mobilitat no hauria de perjudicar-los, la veritat és que han suposat un avanç enorme que ha deixat en evidència les bicis públiques.

Valenbisi va suposar la distribució de 2.700 bicicletes en 250 bases situades per tota la ciutat i en el seu moment va causar una revolució, ja que va arribar a un pic màxim de 120.000 abonats.

No obstant això, a poc a poc ha anat perdent adeptes, fins als 45.000 actuals, entre altres coses, pel pes excessiu dels vehicles o per la falta de facilitats tecnològiques per a usar-los, així com de flexibilitat de les tarifes.

I és que tant les motos grogues de Muving com els patinets de Lime funcionen de manera senzilla amb una aplicació mòbil. A més, l’usuari només paga una tarifa en funció del temps d’ús.

En el cas de Valenbisi, actualment el sistema posa a l’abast una app (All Bikes Now) que únicament indica la ubicació i disponibilitat de bicis en les diferents bases. No obstant això, per a donar-se d’alta en el servei tan sols es pot recórrer a la web.

Quant als abonaments, només hi ha dues opcions: un d’anual (29,21 euros la tarifa genèrica) amb diferents preus en funció de l’edat o la situació de l’abonat, i una de setmanal (13,30 euros). A aquestes quantitats s’afig una quota addicional si se superen els 30 minuts d’ús de la bici.

Massa rigidesa per a la nova era de les tecnologies, en una concessió, la de Valenbisi, a la qual encara li queden 10 anys de servei, amb totes les innovacions que s’hi poden experimentar. 10 anys per a renovar-se o morir.