València cancel·la definitivament les Falles de 2020

No va poder ser al març i tampoc podrà ser al juliol. L'alcalde de València, Joan Ribó, ha traslladat aquest dimecres al col·lectiu faller que no és possible realitzar els actes propis de la festa que, després de suspendre's el mes de març passat, es van planificar del 15 al 19 de juliol.

Ribó manté en aquests moments una reunió a la qual han assistit el regidor de Cultura Festiva i president de Junta Central Fallera (JCF), Carlos Galiana, així com representants del Gremi d'Artistes fallers, de la Interagrupació, de la Federació de Falles d'Especial i de Primera i delegats de sector.

Els assistents negocien solucions per als monuments emmagatzemats en Fira València i en la Marina de València i en principi es proposarà a les falleres majors de València i a les seues corts d'honor que repetisquen en el càrrec en 2021.

L'alcalde ha explicat que va consultar la situació aquest dimarts per videoconferència amb la consellera de Sanitat, Ana Barceló, qui li va reconéixer la dificultat de realitzar activitats que generen un cert reclam, amb el consegüent risc de concentració de gent.

Barceló va traslladar la mateixa recomanació a l'alcalde d'Alacant, Luis Barcala, i a l'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, els quals minuts després anunciaren la cancel·lació definitiva de les Fogueres i la Magdalena.