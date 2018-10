11 claus sobre la nova Ordenança de Mobilitat de València

La nova ordenança de Mobilitat, l'esborrany de la qual ha sigut presentat aquest dilluns, pretén regular tot el relacionat amb la mobilitat de la ciutat, tant els mitjans de transport tradicionals com les últimes modalitats.

Aquestes són les onze claus més importants que contempla el nou text, el qual eixirà a exposició pública perquè entitats o particulars presenten al·legacions una vegada s'aprove en el ple municipal d'aquest mes o del que ve.

1. Àrees de prioritat residencial. Una àrea de Prioritat Residencial seria l'àmbit territorial conformat pel conjunt de vies públiques degudament delimitades i amb continuïtat geogràfica, en les quals s'implante amb caràcter general, mesures de restricció d'accés, circulació i estacionament de vehicles. L'objectiu d'aquestes zones seria disminuir la intensitat de trànsit en zones històriques, residencials o sensibles per qualsevol altre motiu.

2. Vehicles de Mobilitat Personal. Fins ara no existia regulació municipal específica. L'esborrany proposa que els patinets elèctrics puguen circular pels carrils bici, i els carrers assenyalats com ciclocarrers, zones residencials, i amb un límit de velocitat màxima a 30 Km/hora. També els de tipus A (potència fins a 20 quilòmetres per hora) podran circular per zones per als vianants a una velocitat màxima de 10 quilòmetres per hora i una distància mínima d'un metre dels vianants. Mai podran per les voreres.

3. Tots els carrers d'un carril, a un màxim de 30 quilòmetres per hora. La nova ordenança introdueix també a València la regulació a 30 quilòmetres per hora en vies d'un només carril per sentit.

4. Les bicicletes, vetades en les voreres i possibilitat de circular en contrasentit. Excepte en el cas excepcional dels més xicotets (que podran anar amb bici per la vorera mentre aprenen o juguen, sempre acompanyats d'un major a peu), no es pot circular en cap cas per les voreres. D'altra banda s'introdueix la possibilitat amb bicicleta es puga circular en tots dos sentits als carrers residencials, zones 30 i zones de coexistència d'usuaris. També en les de limitació 30, encara que en aquest últim cas sol si existeix senyalització expressa autoritzant-ho. Es contempla aqueixa possibilitat, que els tècnics poden autoritzar amb un estudi previ. D'altra banda per primera vegada s'ha regulat en una ordenança local la ciclologística, tan important a les ciutats actuals i també s'introdueixen mecanismes per a poder controlar els grans grups de turistes amb bicicleta.

5. Prioritat per a l'EMT. Pel que fa al transport col·lectiu, la nova ordenança subratlla l'obligatorietat d'alliberar el carril EMT-Taxi de tot tipus d'obstacles, com a únic carril que és del transport de tots els ciutadans, podent circular també per ell els serveis públics urgents o d'emergència, però no les motocicletes.

6. Distribució urbana de mercaderies. La normativa atén la seua històrica petició del sector de recuperar l'ús quasi exclusiu de les zones de càrrega i descàrrega, la qual cosa suposa també millorar l'ús de l'espai públic (ja que la utilització de les places de càrrega i descàrrega per a usos aliens a aquesta funció suposava una de les fonts més importants d'infraccions per part dels vehicles de logística) i l'ampliació de l'ús màxim de 20 a 30 minuts. No obstant això, atenent també la petició dels xicotets comerciants, aquests podran també fer ús de les zones de càrrega i descàrrega més pròximes als seus locals per a les seues operacions logístiques.

7. Estacionament de motocicletes en voreres. S'obri la porta a la regulació progressiva de l'aparcament no regulat de motocicletes sobre aquestes, a mesura que l'Ajuntament continua ampliant el seu aparcament en calçada. Es realitzaran a aquest efecte plans zonals, que figuraran com a Annex a l'Ordenança. Entretant, es continuarà permetent en algunes voreres baix determinades circumstàncies, encara que d'una manera més racional que en l'anterior ordenança, i en cap cas permetent que es puga circular amb la moto en marxa sobre elles. Aquesta excepció, no obstant això, no és vàlida per a les flotes de motos o motos individuals destinades al repartiment de mercaderies o productes, que no podran aparcar sobre les voreres en cap concepte i la regulació de les quals i taxes per a l'ús de l'espai públic estaran determinades en les normatives municipals corresponents.

8. Nova zona verda d'estacionament exclusiu per a residents. Es crea una nova modalitat d'aparcament regulat en superfície d'ús exclusiu per a residents a canvi del pagament d'una taxa anual.

9. Accés als guals. La normativa flexibilitza l'accés en algunes circumstàncies, pel tipus d'immoble, la qual cosa ha sigut reclamat especialment en les pedanies de la ciutat i ara per fi és també atés.

10. Circulació de camions. S'incrementa el tonatge dels vehicles que poden

entrar durant el dia sense autorització de 9 a 12 tones, atenent així la petició del sector logístic i equiparant-nos a altres ciutats. De la mateixa manera, i definint clarament les àrees permeses i no, la poligonal que marca el perímetre de la ciutat per a aquest ús, s'ha dibuixat (abans era un enorme llistat de carrers) i modificat incloent als barris que quedaven fora.

11. Camins rurals. Apareixen per primera vegada expressament en l'ordenança. S'iniciarà un treball de catalogació dels camins i el seu ús.