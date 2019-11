La directiva de l'EMT de València acomiadada declara que no recorda haver enviat les signatures dels seus superiors a l'estafador

Va fer transferències per valor de 4 milions d'euros a Hong Kong però no recorda si va entregar les signatures dels seus superiors a la veu que telefònicament li donava instruccions i que va resultar ser un estafador d'alta volada. Celia Zafra, la cap d'Administració de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) acomiadada pel robatori de 4 milions d'euros, ha declarat com investigada durant més de tres hores aquest dimarts en el Jutjat d'Instrucció número 18 de València. Zafra només ha respost les preguntes del jutge i del seu advocat i s'ha negat a contestar a l'acusació particular, que exerceix l'EMT, i a la popular, que exerceix el PP.

El jutge ha insistit en el seu interrogatori en com van obtindre els estafadors les signatures del gerent de l'empresa, Josep Enric García Alemany, i de la directora de gestió, María Rayón, necessàries ambdues per a ordenar les transferències milionàries. L'ex-directiva investigada ha declarat no recordar si va enviar les signatures dels seus superiors a l'estafador que la va enganyar, assenyala l'advocat de l'EMT, Xavier Melero.

"Ha sigut una declaració exculpatòria, la instrucció està en una fase molt inicial i el jutge determinarà quin va ser el paper [de Celia Zafra] en aquesta estafa", ha dit el lletrat de l'acusació particular, a preguntes dels periodistes a l'eixida de la Ciutat de la Justícia. "Ella ha donat l'explicació que no tenia la menor idea de l'operació", afig.

Zafra ha assegurat que no li va dir res al regidor Giuseppe Grezzi, president de l'EMT, perquè "va portar fins a l'extrem l'acord de confidencialitat" i va entendre que "el president estava al corrent". "Té una fe fins i tot mística amb els acords de confidencialitat", ha assenyalat amb ironia Melero.

El jutge ha demanat les converses entre l'excap d'Administració i el responsable de CaixaBank que, de moment, no han arribat al jutjat. Les converses telefòniques són gravades per la pròpia entitat bancària i permetran refrescar la memòria dels implicats en la monumental estafa. Aquest dijous declararà com a testimoni el gestor de banca institucional de CaixaBank, J.M.G.R.