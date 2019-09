Les màquines s'engulen l'horta de València i una alqueria històrica per l'ampliació de la V-21

"Estem realitzant una resistència simbòlica per a visibilitzar la defensa de l'horta productiva i que és innecessari gastar un munt de diners públics en aquestes obres d'ampliació d'una carretera que només portaran més cotxes i més contaminació".

Un camió de l'empresa que va a dur a terme l'enderroc davant l'alqueria.

Així ha explicat Datxu Peris els motius pels quals vuit persones de diferents col·lectius com a Ecologistes en Acció o Per l'Horta han acampat al costat de l'històric 'forn de Barraca', situat en l'horta de Vera (Alboraia).

Les obres d'ampliació de l'autovia V-21 implicaran l'enderrocament d'aquest immoble, després d'expropiar als seus propietaris, els quals havien viscut i treballat durant tota la seua vida en aquesta casa.

Els operaris han començat aquest dimecres a buidar-la i a eliminar els elements contaminants i procediran al seu enderrocament en les pròximes hores.

Un cotxe de la Guàrdia Civil en l'alqueria 'Forn de Barraca'

Segons Datxu, seguiran acampats per a oposar-se a l'enderrocament mentre puguen, encara que són conscients que no podran parar-lo: "Volem també acompanyar a la família que ha estat vivint tota la vida perquè vegen que no estan sols", ha explicat.

Les obres del tercer carril de la V-21, que afecten una extensió de 4,5 quilòmetres d'aquesta via, arrasaran 80.000 metres quadrats d'horta.