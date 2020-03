Les víctimes del metro tanquen la ferida en la seua última concentració: "Tanquem una etapa amb la cara ben alta"

Després de 105 concentracions, l'Associació de Víctimes del Metro de València (AVM3J) s'ha acomiadat amb el suport de centenars de persones en la plaça de la Mare de Déu de la capital valenciana, l'espai que ha acollit els seus crits de dolor i la seua petició de justícia durant més de 13 anys.

La plataforma de víctimes de l'accident del 3 de juliol de 2006 celebra que el passat 27 de gener el Jutjat penal número 6 de València emetera una sentència 'in voce' amb condemnes per a quatre acusats, exdirectius de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) que van assumir la seua culpabilitat en un acord prejudicial. Fa tan sol dues setmanes, van convocar una concentració de comiat amb la ciutadania valenciana.

La plataforma i les protestes van nàixer amb l'objectiu de reclamar justícia i, tretze anys i huit mesos després de l'accident que va deixar 43 morts i 47 ferits, "per fi" s'han assenyalat responsables. El tribunal va condemnar, amb acord de les parts, a vint-i-dos mesos de presó per 43 homicidis per imprudència greu professional i 36 delictes de lesions pel sinistre del 3 de juliol de 2006 a quatre dels huit directius d'FGV encausats.

Visiblement emocionada, la portaveu Rosa Garrote ha ressenyat que és la concentració 106, recordant totes les concentracions de cada dia 3. "Per fi serà l'última", assenyalava, "aquesta plaça hui ens veu aconseguir que per fi s'ha aconseguit" i agrair el suport ciutadà: "Ens ha donat forces per a seguir en aquesta lluita".

"Ni en el millor somni hauríem imaginat un resultat d'aquest tipus", afirmava Enric Chulio, també portaveu de la plataforma. "Vestim aquesta samarreta -que recorda a les víctimes- per última vegada de manera pública". "Tanquem una etapa amb la cara ben alta", enunciava. Per última vegada, en la plaça s'han guardat 5 minuts de silenci.

Les víctimes consideren que Marisa Gracia, gerent de l'empresa en l'època de l'accident, queda assenyalada per la seua gestió, encara que sense responsabilitat penal. "Sempre li quedarà el mantra" que sota el seu mandat va ocórrer l'accident i "mai va demanar perdó".

Retrets a la gestió del PP i a la jutgessa instructora

La portaveu de la plataforma ha dedicat diversos retrets a la gestió que va realitzar el PP de l'accident. Els populars van acusar les víctimes de "conspiracions" i "interessos ocults". "La justícia, Isabel Bonig, ja s'ha pronunciat", retrauen a la presidenta del PPCV i exconsellera d'Infraestructures, que s'ha negat repetidament a fer valoracions. També s'han preguntat què ha de pensar la jutgessa instructora en veure "per terra" la seua instrucció judicial.

Suport institucional

A la concentració han assistit el president de la Generalitat, Ximo Puig; el vicepresident segon, Rubén Martínez Dalmau; l'alcalde de València, Joan Ribó; el portaveu socialista, Manolo Mata; i diversos diputats dels partits del Botànic.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha valorat durant el matí que les víctimes "puguen tancar la ferida" encara que creu que "la cicatriu sempre estarà i quan canvie el temps doldrà, com totes les cicatrius".