Una valenciana és assassinada cada mes i mig per la parella o exparella des que es comptabilitzen les víctimes de violència masclista

Una dona mor assassinada per la parella o exparella cada sis dies des del 2003, any en què es van començar a comptabilitzar les estadístiques de violència de gènere a Espanya. A la Comunitat Valenciana es produeix una víctima mortal cada mes i mig (aproximadament cada 47 dies).

Des que la matinada del 6 de gener de 2003 va ser assassinada a Fuengirola (Màlaga) als 28 anys Diana Yanet Vargas Carvajal per la parella, el suec Harald Mikael Robert Hellstrom, ja hi ha més d’un miler les dones que han mort a Espanya a causa de la violència masclista des que es comptabilitzen les estadístiques. L’últim assassinat d’aquestes característiques ha tingut lloc aquest mateix mes de juliol –el que fa 1.002 en aquests 16 anys i mig– a Rute (Màlaga), mentre que la víctima que feia un miler en les estadístiques del Ministeri d’Igualtat es va produir a Alboraia al juny, Beatriz.

Dels més de mil assassinats registrats en aquest període, 128 s’han comés a la Comunitat Valenciana. La primera valenciana d’aquesta llista (la número vint d’aquest macabre registre) va ser María José, acoltellada el 5 d’abril de 2003 pel marit en un bar a la ciutat de València. María José, de 38 anys, era mare de tres fills.

No existeix un perfil definit d’agressor ni de víctimes. Entre les 128 dones assassinades hi ha joves de 18 anys, com Carla, a qui l’ex-xicot li va arrabassar la vida el 2 de juny de 2004 a la localitat valenciana d’Alzira (València) –presentava nombrosos colps al cap i talls a la cara i al coll–, i dones grans de 87, com Esperanza, a qui el marit va matar amb un ganivet al Campello (Alacant) i després es va suïcidar el 24 d’agost de 2014.

La xifra de mil assassinats masclistes, però, recull només els casos en què un home ha matat la parella o exparella, tal com s’estipula en la Llei de Violència de Gènere. Hi deixa fora els crims sexuals, com els de Diana Quer o Laura Luelmo, assassinades per homes que les van atacar sexualment i que s’han convertit en emblemes de la reivindicació feminista d’ampliació de la violència masclista.

Tampoc no s’hi preveuen els menors assassinats en casos de violència masclista –en els últims sis anys, des del 2013, que és quan comencen a comptabilitzar-se de manera oficial, n’hi ha hagut prop d’una trentena. El 2015, una reforma de la Llei de la Infància va començar a considerar els fills de les dones maltractades víctimes directes d’aquesta mateixa violència.

Els últims casos registrats a la Comunitat Valenciana van tindre lloc el setembre del 2018, quan un home de 48 anys denunciat per violència de gènere va matar les dues filles –dues xiquetes de 2 i 6 anys– a Castelló i després es va suïcidar. Amb aquests atacs, com reconeixen els psicòlegs, el maltractador “vol infligir com més mal millor a la mare”, un maltractament psicològic permanent.