Un terç dels 69 valencians morts amb coronavirus eren usuaris de residències de gent gran

Un total de 24 residències valencianes de gent gran compten amb algun positiu per coronavirus i són 93 residents i 51 treballadors els que que estan infectats amb el virus en les tres províncies (Alacant, Castelló i València), als quals caldria afegir 143 empleats d'aquests centres que es troben en quarantena. Les residències copen un terç de les morts de persones amb el COVID-19 en el territori valencià, 23 d'un total de 69.

En les últimes 24 hores han mort 19 persones contagiades més, la qual cosa eleva la xifra a aqueixes 69 morts des que es va deslligar la pandèmia. A més, s'han registrat 241 nous positius, el que fa el número global ascendisca a 1.604 contagis (154 a Castelló, 537 a Alacant, 910 a València i 3 no assignats procedents d'altres comunitats autònomes), dels quals 335 corresponen a personal sanitari. Actualment, 590 persones es troben ingressades, 113 d'elles en l'UCI.

6.633 tests han donat negatiu i el número d'atenció al ciutadà 900 300 555 ha rebut més de 34.000 consultes. Més de 1,9 milions de persones s'han realitzat l'autotest a través de la pàgina web de la Generalitat.



La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha comunicat que s'ha creat un comité en cada departament de salut per a dur a terme un seguiment diari del que succeeix en les residències valencianes, "tinguen o no positius", per a assegurar que es complisquen les normes. Precisament, els casos detectats en la residència d'Alcoi han fet que augmenten les defuncions a la província d'Alacant, tal com ha confirmat Barceló (el 40% de les defuncions a Alacant).

Així mateix, ha explicat que s'ha constituït el comité de coordinació d'UCIs, que serà el responsable de gestionar tots els recursos sanitaris que es destinen a cures intensives.

Barceló també ha comentat que ja s'estan fent els treballs preparatoris dels tres hospitals de campanya que es posaran en marxa al costat dels hospitals La Fe de València, el General d'Alacant i el General de Castelló i que habilitaran 1.100 nous llits. La consellera també s'ha referit a la utilització dels hospitals privats, als quals s'estan derivant pacients amb altres patologies no relacionades amb el COVID-19.

La Conselleria està a l'espera que el Ministeri l'informe de quan arribaran els tests ràpids, que tarden entre 15 i 20 minutos, per a posar-los en marxa: "Estem veient com i on fer-los", ha finalitzat.