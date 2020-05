El vianant conquista el cor de la ciutat: València allibera del trànsit bona part del seu centre històric

Aquesta setmana culmina un procés que modificarà el concepte de mobilitat que hi havia a València i que tenia el vehicle privat com a gran protagonista de totes les polítiques i els dissenys urbanístics.

La conversió en zona de vianants de la plaça de l’Ajuntament (provisional fins que es redacte el projecte definitiu de reurbanització), les obres de la qual van arrancar dilluns i acabaran el diumenge 10 de maig, suposa la consolidació d’un model en què el vianant passa a ser el gran protagonista del centre històric en detriment del trànsit motoritzat, coincidint a més amb una crisi sanitària que fa més necessari que mai l’alliberament d’espais per a garantir les distàncies de seguretat dels vianants.

Aquesta transformació es va iniciar fa cinc anys amb l’arribada del nou equip de govern municipal liderat per Joan Ribó (format llavors per Compromís, el PSPV-PSOE i València en Comú, i en el segon mandat per les dues primeres formacions), després de 24 anys de Govern del PP de Rita Barberá.

Les obres de la plaça de l'Ajuntament JESÚS CÍSCAR

Una de les primeres mesures que va adoptar el regidor de Mobilitat, Giuseppe Grezzi, va ser l’eliminació del trànsit al voltant de la Llotja, edifici declarat Patrimoni de la Humanitat, unit a l’ampliació de l’espai per als vianants en la plaça del Mercat, i després l’entorn de les Torres de Serrans i de Quart mitjançant la creació de bucles per a eliminar el trànsit de pas.

Al mateix temps, es va iniciar un procés participatiu per a reurbanitzar tant l’entorn de la Llotja i el Mercat com la plaça de la Reina, sempre sota la premissa de guanyar el màxim espai possible per al vianant en zones concebudes fins al moment com a grans rotondes plenes de parades d’autobusos o com a dreceres en automòbil per a creuar la ciutat. Tots dos projectes iniciaran les obres en els pròxims mesos.

Amb el mateix esperit es va anunciar en l’equador del mandat passat la conversió en zona de vianants de la plaça de l’Ajuntament, punt neuràlgic de València, com a última peça del puzle que deixarà bona part del districte de Ciutat Vella amb el vianant com a gran protagonista de la mobilitat.

Part de l'antic paviment pel qual transcorria el tramvia en la part inferior de la imatge JESÚS CÍSCAR

La conversió en zona de vianants serà blana en un primer moment, mitjançant l’anomenat urbanisme tàctic, consistent en l’ús de mobiliari urbà i pintura per a delimitar els nous espais.

Com en l’entorn de la Llotja i en la plaça de la Reina, paral·lelament es redacta el projecte definitiu de reurbanització que ha comptat amb les aportacions dels col·lectius socials, després d’un ambiciós procés de participació ciutadana.

L’inici de les obres dilluns va obligar a tancar al trànsit tant en aquesta plaça com en la de la Reina, per la qual cosa la circulació del carrer de la Pau es va començar a desviar pel carrer del Poeta Querol.

Treballs de reasfaltat en la plaça de l'Ajuntament JESÚS CÍSCAR

Al mateix temps, les faenes de reasfaltatge de la plaça de l’Ajuntament van traure a la llum l’antiga llamborda per la qual discorrien les vies de l’antic tramvia. L’edil de Mobilitat, Giuseppe Grezzi, va proposar aquest dilluns en xarxes socials la possibilitat de recuperar-les.

Gràcies a la foto que l'amic @MRElectrique ha publicat fa un'estoneta, s'aprecia que les línies dels tramvies passaven just per la zona que ara peatonalitzem per sempre. Proposaré que que el projecte més ample de humanització incloga la recuperació d'eixos elements🚋🧱💜 pic.twitter.com/5n7B9fIjZG — Grezzi CompromísVLC (@giuseppegrezzi) May 4, 2020

La conversió en zona de vianants de la plaça de l’Ajuntament ha suposat també la prioritat de pas per al transport públic al carrer de Colom, la més comercial de la ciutat, que des de la setmana passada té dos carrils de circulació per a busos i taxis i només un per a vehicles privats, i amb una remodelació ambiciosa de la xarxa de l’EMT, plantejada al voltant de la creació de bescanviadors en els voltants de Ciutat Vella des dels quals eixiran busos llançadora (línia C1) al cor de la ciutat.

Totes aquestes actuacions han anat acompanyades per un increment important dels carrils bici dissenyats per a connectar els barris de la perifèria amb l’anell ciclista, l’itinerari que envolta tot el centre històric de València.