La crisi fa estralls entre els més vulnerables: València multiplica per cinc les ajudes per a necessitats bàsiques

"Els municipis són l’entitat que fan front als problemes socials, repartiment d’aliments, beques escolars, per la qual cosa necessitem diners".

Així es va pronunciar l’alcalde de València, Joan Ribó, en la conversa que va protagonitzar dilluns amb el director d’eldiario.es, Ignacio Escolar, per reivindicar l’eliminació de restriccions per a poder usar els 60 milions d’euros de romanent de tresoreria de l’Ajuntament per a lluitar contra la crisi del coronavirus.

El Ministeri d’Hisenda tan sols ha autoritzat els ajuntaments a gastar un 20% d’aquesta quantitat per fer front a l’emergència social derivada de la pandèmia, però, vistes les dades, la xifra podria ser insuficient. Fins i tot el departament que dirigeix María Jesús Montero va amagar d’intervindre aquests recursos municipals si el Govern necessitara liquiditat.

No obstant això, la realitat és que els ajuntaments, com a administració més pròxima, estan vivint una allau de peticions d’ajudes d’emergència per part de famílies a qui la crisi ha deixat sense els mínims ingressos per a cobrir les seues necessitats bàsiques.

Segons les dades que maneja la Regidoria de Benestar Social, abans de l’estat d’alarma, entre l’1 de gener i el 14 de març (74 dies) es van tramitar 1.889 ajudes amb un cost de 846.395 euros, és a dir, una mitjana diària de 26 ajudes i 11.438 euros.

Des de l’inici de la quarantena fins ara, és a dir, en 64 dies, les ajudes s’han multiplicat per cinc, ja que se n’han tramitat 8.003 per una quantitat de 3,7 milions d’euros, una mitjana de 125 ajudes i 58.336 euros diaris.

La majoria de les aportacions són per a menjar i per a pagar rebuts de subministraments bàsics, així com lloguers, i l’ajuda mitjana està al voltant de 400 euros. Per a sol·licitar-la, cal complir els requisits que estableix l’ordenança que regula aquestes ajudes, bàsicament estar en l’atur i en situació precària. Les ajudes es poden sol·licitar i tramitar telefonant als diferents centres de serveis socials municipals, que estan tancats per la crisi.

La regidora de Benestar Social, Isabel Lozano, ha afirmat que “l’objectiu de l’Ajuntament de València en aquesta crisi sanitària és que ningú es quede arrere. Totes les persones han de tindre els recursos necessaris per a poder fer front a les necessitats bàsiques que tots i totes tenim”.

“Per això, estem desplegant com mai el dispositiu més gran dels serveis socials municipals a la ciutat de València, cobrint tots els fronts, per no deixar cap persona que ho necessite sense atendre”, ha dit Lozano.