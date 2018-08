“Una onada de xenofòbia” frena l’optativa d’Islam mentre la justícia força el Govern valencià a blindar Religió

Pares insultant altres pares, el PP muntant manifestacions contra una assignatura de Religió i defensant-ne una altra o concentracions als ajuntaments com el d’Altura amb lemes com “imposició no”. Aquestes han sigut algunes de les reaccions que s’han generat després de fer-se públic que la Conselleria d’Educació estudiava, com a marca la LOMQE, la implantació de l’assignatura optativa d’Islam en quatre col·legis de Castelló, però també en uns altres de València i Alacant.

El departament que dirigeix el conseller Marzá es mostra molt preocupat per aquesta “onada de pensament xenòfob” i critica que “alguns partits” estiguen agitant les baixes passions de mares i pares, que han eixit al carrer a carregar contra una situació que empara la llei que va aprovar el PP amb majoria absoluta i que ja s’aplica en altres comunitats autònomes.

“Aquesta Conselleria d’Educació està perquè no hi haja assignatura de Religió en l’ensenyament públic, però, si la llei ho obliga, s’han d’oferir totes les alternatives. Tots els xiquets que estudien a les nostres escoles són valencians, professen la religió que professen”, han explicat des del departament de la Generalitat.

I és que tant el PP com les associacions de mares i pares han convertit l’assignatura optativa d’Islam –que s’ha d’impartir en els col·legis on se sol·licita amb una presència important de població musulmana– en un conflicte que ha generat imatges preocupants i d’enfrontament social tot i que la religió no és un problema a la Comunitat Valenciana. A Altura, Almassora i Sogorb, on estava estudiant-se’n la implantació, finalment no s’oferirà el pròxim curs.

Aquesta oposició frontal a una diversitat en l’educació de la religió contrasta amb l’actitud mantinguda pel PP i sindicats importants com el CSIF a l’hora de denunciar davant la justícia la retirada de concerts religiosos amb entitats de l’Església Catòlica o l’oferta de l’assignatura de Religió Catòlica.

De fet, aquests recursos han fet que el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) valencià haja obligat la Conselleria d’Educació a oferir Religió en segon de Batxillerat el pròxim curs. Mai abans no s’havia fet, però una interpretació del tribunal sobre el concordat entre Espanya i el Vaticà obligarà a implantar-la en aquest grau.

El mes de setembre la Conselleria d’Educació farà públics els centres de la Comunitat Valenciana en què es podrà accedir a l’assignatura optativa d’Islam.