El Banco de Alimentos de València ha repartido casi 90 toneladas de comida y artículos de primera necesidad en 25 años

El Banco de Alimentos de València ha hecho balance de sus 25 años de historia mostrando la cantidad de ayuda repartida y a la gente necesitada que ha llegado. La ONG impulsada por cinco personas, nació como una iniciativa solidaria que pretendía ayudar a las personas desfavorecidas y luchar contra el despilfarro alimentario, y ahora muestran que han repartido 89.552.973 kilos de alimentos y artículos de primera necesidad llegando a un total de 605.089 personas.

Durante este cuarto de siglo se han hecho 44.364 repartos a asociaciones y centros benéficos a través de los distintos programas. Dentro de las asociaciones que han sido atendidas, se encuentra el Banco de Acción Solidaria, entidad que se fundó en el año 2004 para suplir la carencia de la atención directa a familias, y con la que se ha llegado a 35.108 familias aportando 14.865.793 kilos de alimentos, a través de 1.390.284 repartos, sumando así un total de 115.857 personas atendidas.

Además desde el 2009, en colaboración y coordinación con el Banco de Acción Solidaria, se puso en marcha y se han desarrollado ininterrumpidamente dos programas sociales, 'Al teu costat' y 'Solidarios de la noche'. Mediante 'Al teu costat', se han proporcionado alimentos y enseres de primera necesidad a las personas con movilidad reducida, la mayoría de los casos, personas de la tercera edad, que se encuentran solos y desamparados, un equipo de voluntarios les ha hecho llegar su reparto de alimentos, directamente a sus domicilios, en total se han realizado 28.083 repartos con un total de 351.693 Kg.

Por otro lado, a través del Programa 'Solidarios de la noche', una vez cada quince días un grupo de voluntarios , acude al cauce del rio y a sitios concretos de la ciudad de Valencia, en los que se sitúan las personas sin techo y personas que están pasando una situación de precariedad, para poder proporcionarles algunos alimentos de primera necesidad en bolsas solidarias que incluyen leche, pan, conservas, etc, alimentos que no necesitan refrigeración y que no precisan de cocción, ya, que, en la mayoría de casos estas personas carecen de recursos para cocinar. El número de repartos realizados a través de Solidarios de la noche asciende a un total de 421.246 repartos en los que se han usado 5.275.399 Kgrs de alimentos.