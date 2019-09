CIE’s NO denuncia la entrada de agua por las ventanas de las celdas en Zapadores debido a las lluvias

La campaña por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros ha denunciado esta mañana que varios internos han contactado con ellos vía whatsapp para informarles de la entrada de agua a través de las ventanas de las celdas del centro de Zapadores en València.

Según los internos y tal como pudo comprobar el portavoz de la campaña, Adrián Vives, que ayer miércoles entró en el CIE, también está entrando agua por las puertas que conectan el espacio de las celdas con el patio. “Nosotros a ese espacio no accedemos, pero una de las puertas que sí vemos es la que da al patio. La tenían llena de toallas empapadas para taponar la entrada de agua”, explica.

Al Racismo de Estado no le vale con encerrar a inocentes sino que además lo hace en condiciones inhumanas. Está entrando agua por ventanas y puertas en el CIE de Zapdores debido al mal estado de la cárcel racista de Valencia. Hay fuertes lluvias desde hace varios días. @CIEsNO — Adrián Vives (@Rizoma0) September 12, 2019

Los internos, que no pueden tomar fotografías ni vídeos al tener la cámara del móvil tapada, también han informado de que el agua de las duchas sale fría. “Esto no es nuevo, pero también nos han dicho que no pueden darse una ducha caliente para entrar en calor porque el agua de las duchas sale fría. Además, ahora mismo hay mucha gente que ha llegado en patera durante el verano y tienen, o muy poca ropa encima, o ropa de verano y no tienen nada que abrigarse”, apunta el portavoz de la campaña en València.