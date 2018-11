Els veïns afectats per la depuradora de Pinedo demanaran l'execució de la sentència que podria suposar el seu tancament

Tot en la vida té un límit i la paciència dels veïns que porten anys suportant les males olors, gasos tòxics i trànsit de camions amb lixiviats procedents de la depuradora de Pinedo s'ha esgotat definitivament.

Les 18 famílies que van denunciar la il·legalitat de la tercera fase d'aquesta instal·lació l'any 2005 i que l'any 2016 van rebre el suport de la Justícia, amb una sentència que la va declarar il·legal per mancar de llicència, han acordat en la vesprada d'aquest diumenge per unanimitat demanar l'execució de la sentència.

Segons ha explicat el portaveu dels afectats, Jaume Chornet, l'execució de la resolució judicial suposaria el tancament de la fase tres, però això en la pràctica implicaria que tota la planta deixaria de funcionar.

Chornet ha recordat que des de la decisió judicial han rebut constants promeses per part de l'Ajuntament de València i de la Generalitat, responsable de la instal·lació, sobre l'elaboració d'un pla per a reduir de forma significativa les molèsties, que no obstant això mai s'ha arribat a materialitzar.

Sense anar més lluny, la setmana passada es van reunir amb la Conselleria de Medi Ambient sense que arribaren a concretar-los en què anava a consistir el pla, així com les dates d'execució i la inversió prevista.

Davant aquesta situació, han decidit sol·licitar l'execució de la sentència: "portem 40 anys suportant males olors, gasos tòxics i trànsit de lixiviats enfront de les nostres cases, les quals no podem ni reformar perquè el sòl està en reserva en previsió d'una nova ampliació amb la qual ens podrien tirar d'elles; la depuradora ens ha arruïnat per complet", ha lamentat Chornet.

El tancament de la depuradora de Pinedo suposaria un autèntic problema per a la Generalitat, ja que dóna servei a 1,5 milions de persones de València i la seua àrea metropolitana. És amb diferència la major planta de depuració d'aigües de la Comunitat Valenciana i de les més grans d'Espanya.

El seu nom ha estat vinculat a la corrupció des que l'estiu de 2010 saltara l'escàndol Emarsa, nom de l'empresa pública que explotava les instal·lacions, per saquejar uns 24 milions d'euros de diners públics.

Recentment, la Conselleria de Medi Ambient va aprovar destinar més de 86 milions d'euros en els pròxims cinc anys a la realització dels serveis de funcionament i manteniment del sistema de sanejament i depuració d'aigües residuals de la instal·lació.