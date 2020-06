Enfado en Compromís con Juan Roig por el 'Casal España Arena' mientras el PSPV pide "huir de polémicas" y que se use el nombre de València

El alcalde de València, Joan Ribó (Compromís) y la vicealcaldesa, Sandra Gómez (PSPV), han pedido este lunes que el pabellón impulsado por el presidente de Mercadona, Juan Roig, lleve el nombre de la ciudad y no sea 'Casal España Arena' como se ha anunciado este lunes en una visita al inicio de las obras. Los concejales de la coalición han sido más críticos contra el "menosprecio" del empresario valenciano.

Este espacio multiusos tendrá una capacidad máxima de 15.600 espectadores en modo 'basket' y de 18.600 para conciertos. Estará ubicado en el barrio de Quatre Carreres, junto a L'Alqueria del Basket y el Pavelló Font de Sant Lluís, con inauguración prevista para 2023. Ribó y Roig firmaron la semana pasada la cesión del suelo municipal por 50 años.

En Twitter, el primer edil ha celebrado que arranquen las obras de un proyecto importante para València, aunque ha remarcado que le "gustaría que el nombre esté vinculado al recinto para no perder la oportunidad de promoción". "Somos una ciudad única en el mundo y tenemos que sentirnos orgullosos", ha reivindicado Ribó en un 'tuit' compartido por la vicepresidenta de la Generalitat y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra.

Bona notícia q comencen les obres d’un projecte tan important per a #València. Ens agradaria q el nom de la ciutat estiguera vinculat al recinte per no perdre l'oportunitat de promoció amb els seus events internacionals. Som una ciutat única al món i hem de sentir-nos orgullosos. pic.twitter.com/AEfhOxJqbl — Joan Ribó (@joanribo) June 29, 2020

Por parte del PSPV, socio de gobierno, la vicealcaldesa ha hecho hincapié en que "no hay que dejar pasar la oportunidad" de que la capital del Túria esté en el nombre del arena, aunque cree que hay que huir de polémicas y llegar a un acuerdo con la empresa "en positivo: València puede dar la vuelta al mundo", ha augurado.

Gómez ha asegurado en declaraciones a Europa Press que ha mantenido conversaciones informales con la empresa y ve posibilidad de llegar a un acuerdo, ante la importancia del pabellón para la creación de empleo y la promoción internacional.

Aunque ha rechazado caer en polémicas porque "es algo bueno", la portavoz socialista ha sostenido que "València tiene que estar en el nombre y ser visible" porque se trata de un proyecto conjunto en suelo público, incluso con la posibilidad de que sea un nombre unido al de 'Casal España'. "Hemos aportado mucho esfuerzo y trabajo porque era una oportunidad directa", ha recordado.

"Soberanamente feo"

Por contra, la gran mayoría de los ediles de Compromís han cargado contra la elección de 'Casal España Arena'. "El nombre de les cosas es importante y este es soberanamente feo; más cuando desaparece el nombre de la ciudad y había unanimidad con 'València Arena'", ha defendido Carlos Galiana.

El concejal de Comercio también ha afeado al València Basket que anuncie la denominación en la red social con un enlace tras la pregunta "¿por qué este nombre?". Es, a su juicio, una excusatio non petita, acussatio manifesta "de manual".

El nom de les coses és important i este és soberanament lleig; més quan desapareix el nom de la ciutat i hi havia unanimitat amb “València Arena”. https://t.co/eRwLO1Jkro — Carlos Galiana (@carlosgaliana) June 29, 2020

En la misma línea, el titular de Movilidad, Giuseppe Grezzi, se ha preguntado por qué el nombre de València desaparece "si estaba previsto en la propuesta del promotor". "Quien estima su tierra no esconde sus raíces ni su nombre. '#VolemValènciaArena'", ha exclamado.

Perqué el nom de #València desapareix, si era el que estava previst en la mateixa proposta del promotor? Qui estima la seua terra no amaga les seues arrels ni el seu nom. #VolemValènciaArenapic.twitter.com/MM6OoXXEHP — Grezzi CompromísVLC (@giuseppegrezzi) June 29, 2020

Pere Fuset, otro de los representantes de Compromís per València, ha compartido un par de mensajes de usuarios en contra del nombre. Uno de ellos recuerda que los arena de Madrid, Bilbao y Palma de Mallorca llevan el nombre de cada ciudad.

Para el concejal de Agenda Digital, València debe aprovechar el nuevo arena para proyectar su nombre internacionalmente. "Sus promotores harían bien en reflexionar al respecto. València bien vale una arena", ha subrayado el también expresidente de Junta Central Fallera, tachando de "sorpresa unilateral del promotor privado" el cambio de nombre.

Es va reclamar consens i literalment imatge d’unitat, hi hagué un esforç plural per que era una oportunitat per a #València, també en la seua projecció. Trencar unilateralment eixe consens és negatiu per a #València. Estem a temps, la ciutat ho mereix #VolemValenciaArenapic.twitter.com/IXIFCdC2jo — Pere Fuset 🔻🏳️‍🌈 (@perefuset) June 29, 2020

"Menosprecio" de Roig

"València Arena. Este es el nombre del proyecto desde el principio hasta el final del procedimiento de concesión de un terreno municipal para la construcción de un fantástico pabellón. Señor Roig, València no entenderá que invisibilice y menosprecie así a nuestra ciudad", ha reivindicado la concejala de Vivienda, Isa Lozano, en referencia al empresario valenciano.

VALÈNCIA ARENA. Este és el nom del projecte des del principi fins al final del procediment de concessió d’un terreny municipal per a la construcció d’un fantàstic pavelló. Sr Roig, #València no entendrà que invisibilitze i menyspree així a la nostra ciutat 🤦🏻‍♀️ #VolemValènciaArenapic.twitter.com/4imq2m29Mx — Isa Lozano (@isalozanovlc) June 29, 2020

Una "lástima" para la edil de Igualdad, Lucía Beamud, al verlo como "un proyecto que sin duda no se volverá a repetir en la ciudad y que debería llevar su nombre bien lejos". Y un "gran error" a juicio del concejal de Cementerios, Alejandro Ramon, al ser un proyecto en suelo municipal pensado para proyectar la ciudad. "Hay quien continúa ofrendando glorias a España, muy triste", ha remachado.

És una llàstima que #València no aparega😥 En un projecte que sense dubte no es tornarà a repetir en la ciutat, i que hauria de portar el nom de la nostra estimada ciutat🌆 ben lluny#VolemValènciaArenahttps://t.co/U0xzkGUjLl — Lucía Beamud (@BeamudLucia) June 29, 2020

El nom original era València arena, amb è. Ara han decidit i sense consultar amb el govern municipal anomenar-lo Casal España Arena. No m'agrada un nom on s'invisibiliza a València, un gran error si parlem d'un projecte fet en sòl municipal, i pensat per a projectar la ciutat. https://t.co/28k0U2KiaJ — Alejandro Ramon (@_alejandroramon) June 29, 2020

Podem: "No somos menos que nadie"

Por parte de Podem, su portavoz en Les Corts, Naiara Davó, ha coincidido en que 'Casal España Arena' supone "un nombre para seguir dañando la autoestima" del pueblo valenciano. "No somos menos que nadie y este cambio no solo invisibiliza València, sino que acentúa complejos, convirtiendo fortalezas en debilidades", ha denunciado en un 'tuit'.