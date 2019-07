Quique Dacosta, contra Joan Ribó: el chef valenciano con tres estrellas Michelín carga contra el alcalde por un contenedor de obra frente a su restaurante

El cocinero con tres estrellas Michelin, Quique Dacosta, ha incendiado las redes esta semana con sus críticas al Ayuntamiendo de Valencia con motivo de la instalación de un contenedor de escombros frente a su restaurante, 'Llisa Negra'. El cocinero denuncia que la colocación de dicho contenedor, con motivo de unas obras en un edificio de la acera de enfrente, le está causando la pérdida de clientes porque "parece que estamos cerrados" y critica una supuesta inacción por parte del Consistorio.

En un hilo de Twitter, el chef afirma que esta situación, que está previsto que dure tres meses, plantea "un problema de seguridad laboral para los obreros que trabajan en la reforma que deben cruzar la calle, sin paso de peatones enfrente". Debido a esto y a la pérdida de clientes que argumenta, Dacosta pide al Ayuntamiento el traslado del contenedor a otro lugar de la calle que no afecte al normal funcionamiento de los negocios.

1/ Cuento esta historia como ciudadano y propietario de un restaurante, como cualquiera de mis vecinos de la ciudad de #Valencia. Hablando de #vecinos, el de la acera de enfrente ha iniciado una reforma. Maravilloso, pero me han plantado el contenedor en frente... abro hilo pic.twitter.com/C2IdxpMgPB — Quique Dacosta (@QiqeDacosta) July 30, 2019

Dacosta critica además que las respuestas que ha recibido por parte de las autoridades se limitan a decir que "la normativa municipal no contempla los riesgos laborales" y que "si la Policía no ha registrado incidencia en boletín, no hay problema y el contenedor tiene previsto quedarse 3 meses en frente de nuestra ventana".



El cocinero mencionaba en un tuit directamente al alcalde de Valencia, Joan Ribó, al que afeaba que no se hubiera puesto personalmente en contacto con él y afirmaba estar cansado por llevar "meses aguantando la mala gestión de las basuras de la calle".

"Antes de quejarme públicamente he utilizado los medios debidos para que el Municipio responda a mi queja y no he logrado nada. Su respuesta tras transmitirle directamente el problema: "no me puedo encargar de esas cosas", dice el señor alcalde. Si no te encargas de los problemas de tus vecinos y además en este caso emblemas de tu ciudad, ¿de qué te encargas?", escribía en redes el cocinero.

El debate en redes no se ha hecho esperar, entre usuarios que compartían las críticas de Dacosta y aquellos que afeaban al cocinero que hubiese tratado de saltarse los cauces legales y hubiera aprovechado su influencia en redes para poner en un compromiso al alcalde con sus problemas personales. Desde el Consistorio afirman que ya han pedido a los encargados de obra el traslado del contenedor, aunque recuerdan que fue el propio Dacosta quien eliminó los bolardos de la acera para poder instalar contenedores durante las obras en su restaurante.