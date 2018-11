Joan Ribó: "València no tolera el chantaje de la extrema derecha y Mongolia estará en La Rambleta"

El alcalde de València, Joan Ribó, ha asegurado que la ciudad "no tolera el chantaje de la extrema derecha" y Mongolia podrá representar su espectáculo este fin de semana en Rambleta, tal y como estaba previsto.

"Por supuesto que València no tolera el chantaje de la extrema derecha. Este fin de semana Revista Mongolia estará en La Rambleta como no podía ser de otra manera. La agenda cultural de nuestra ciudad la programan los agentes culturales, y nadie más", asevera el primer edil en un mensaje en Twitter.

Por supuesto que #València no tolera el chantaje de la extrema derecha. Este fin de semana @revistamongolia estará en @La_Rambleta como no podía ser de otra manera. La agenda cultural de nuestra ciudad la programan los agentes culturales, y nadie más. pic.twitter.com/dH4FB6ilnZ

Desde Revista Mongolia han contestado a este tuit de Ribó de la siguiente manera: "Gracias por su ayuda, señor alcalde. Allí estaremos con nuestro espectáculo cochambroso sin hielo. Viva la Valencia democrática".

La Rambleta de València, que había anunciado la cancelación de las dos funciones programadas del espectáculo 'Mongolia sobre hielo' este sábado y domingo, 1 y 2 de diciembre, por amenazas de grupos de extrema derecha, ha decidido levantar dicha suspensión tras "la garantía de las autoridades públicas municipales y estatales" que han mostrado los cuerpos de seguridad del Estado.

Al comprometer la Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana el despliegue del dispositivo necesario para garantizar la seguridad del público, artistas y empleados, tanto en el interior como en el exterior del centro, las dos sesiones de 'Mongolia sobre hielo' se celebrarán "tal y como estaban previstas", han informado.

Después de conocer esta noticia, políticos valencianos han expresado su satisfacción, entre ellos, diversos concejales del Ayuntamiento valenciano. La primera teniente de alcalde y portavoz socialista, Sandra Gómez ha manifestado: "¡Una gran noticia! La Rambleta acogerá las obras previstas de la @revistamongolia. Nadie nos va a limitar en #València. Hoy y todos los días ganaremos las personas que defendemos la libertad de expresión".

Por parte de València en Comú, la edil de Acción Cultura, María Oliver, ha dicho: "Mañana estaremos apoyando a La Rambleta y riendo juntas con Revista Mongolia. Es la administración la que debe garantizar que se proteja la libertad de expresión frente a los violentos, en cualquier espacio cultural. Así lo haremos. Ni un paso atrás".

El edil de Movilidad, Giuseppe Grezzi, ha comentado que él ya tenía la entrada para disfrutar del espectáculo y ha agregado. "Nunca hubiera permitido que los fascistas lo censuraran", mientras que el responsable de Cultura Festiva, Pere Fuset, ha recalcado que "los demócratas no debemos ni podemos tolerar que la extrema derecha emplee las amenazas y la violencia habitual para hacerse la ama y decidir qué se puede y qué no se puede ver en el teatro".

Jo ja tenia l'entrada per a disfrutar l'espectacle de @revistamongolia com he fet cada vegada que han vigut a actuar ací. Mai haguera permés que els feixistes ho censuraren! El diumenge ho disfrutaré!! pic.twitter.com/SRHolqfKKD