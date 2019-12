Una administrativa dice que la exjefa despedida por el fraude en la EMT "ocultó" las facturas para que "no se descubriese lo que estaba haciendo"

Una administrativa de la EMT de València por la que deben pasar todas las facturas de la empresa pública antes de hacer ninguna transferencia estaba trabajando el día que empezó el fraude, pero la trabajadora que ha sido despedida por la estafa no le dijo nada.

Así lo ha explicado este miércoles la concejala de Compromís Pilar Soriano tras la reunión matutina de la comisión del Ayuntamiento de València que investiga el fraude de 4 millones de euros en la EMT, en la que han comparecido dos administrativas de la empresa pública.

Una de las administrativas ha declarado que por ella deben pasar todas las facturas de EMT antes de hacer ninguna transferencia y que la trabajadora despedida por el fraude, la exjefa de administración, tenía que haberle pasado las facturas para que se aprobaran por la jefatura de área, pero no le comunicó nada.

Así, Soriano ha destacado que cuando empezó el fraude estaban trabajando las dos personas que realizan el trabajo previo al pago de una transferencia, pero la empleada despedida "ocultó en todo momento las facturas para que no se conciliase y se descubriese lo que estaba haciendo, además de no informar a nadie".

Según Soriano, con estas comparecencias "se ha cerrado el círculo para entender todos los procedimientos que se saltó la directora de administración y que posibilitaron el fraude contra la EMT".

Por su parte, el PP ha señalado que los nuevos testimonios en la comisión verifican "lo que decían las cuatro auditorías realizadas en la EMT de falta de mecanismos de control y de protocolos en los pagos" de la compañía.

"Cada vez queda más claro que no han fallado protocolos, sino que no existían", señala el PP en un comunicado, en el que añade que "solo se realizaba la conciliación bancaria al mes, y no al día ni a la semana" y que faltaban "cinco de las siete personas que conforman el departamento donde se produjo la estafa".

El PP destaca que si se hubieran puesto en marcha los protocolos en los pagos "se podría haber evitado el robo de los cuatro millones en las cuentas de la EMT", y considera que los gestores de la empresa pública "deben asumir ya responsabilidades".

El concejal de Ciudadanos Narciso Estellés ha indicado que, conforme baja la cadena de mando en las comparecencias, se constatan las "mentiras" contadas por el presidente de la EMT y concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, la jefa de Gestión, María Rayón, y el gerente, Josep Enric García.

Así, ha señalado que las nuevas comparecencias evidencian que no se conciliaba diaria ni semanalmente, sino mensualmente; que los controles previos a la tesorería los tenía Rayón, y que esta leía los correos, porque una de las administrativa ha constatado que del 16 al 23 de septiembre le leyó los correos electrónicos.

Rayón "mintió flagrantemente" al decir que no había abierto los correos hasta el 1 de octubre, ha señalado Estellés, quien ha vuelto a pedir el cese de la jefa de Gestión de la EMT.

Reunión de la comisión de trabajo que investiga el robo de 4 millones de la EMT

Ribó y la comisión de investigación

El alcalde de València, Joan Ribó, se abstendrá de participar en la votación sobre la creación de una comisión de investigación específica que esclarezca las relaciones de sus familiares con el Ayuntamiento y empresas municipales, que tendrá lugar este jueves en el pleno extraordinario sobre la EMT.

Se trata del punto cuarto de un orden del día, en el que también está previsto votar la petición de su comparecencia para dar cuenta de la vinculación entre el despacho de abogados de su cuñado y el del exsecretario de la EMT.

En el pleno también se votará su reprobación por las "falsedades" que, según la oposición, dijo en el pleno del pasado 14 de noviembre, y la del concejal de Movilidad Sostenible y presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, también por su "falta de transparencia" en todo lo relacionado con el fraude de la EMT y la gestión de la empresa.

En su escrito de petición, Ribó justifica su decisión en que "no quede ninguna desconfianza o prevención" sobre su actuación ni "ninguna sombra de duda" sobre si se encuentra "incurso en alguna causa de abstención o recusación".

"Decido abstenerme de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución del punto cuarto del orden del día de la sesión extraordinaria convocada para el 5 de diciembre a las 10.30 horas", añade.

Detalla que ese epígrafe concreta una "propuesta de acuerdo para la creación de una comisión no permanente de investigación con la finalidad de esclarecer las relaciones contractuales del Ayuntamiento de València y entes del Sector Público Local con los despachos profesionales de SMT Asesores y Abastos Abogados".

Ante esta petición, se ha convocado un pleno extraordinario y urgente quince minutos antes del pleno de la EMT, en el que se propone aceptar la abstención de Ribó en ese punto y autorizar la participación a distancia de la concejala Maite Ibáñez en ambos plenos.

La decisión del alcalde llega en respuesta a la solicitud de recusación presentada por el grupo municipal Ciudadanos por considerar que podría haber "conflicto de intereses", según han explicado a EFE fuentes del partido.

Fuentes municipales han indicado que ante el empate que se prevé en la votación de ese punto por la ausencia de Ribó -el equipo de gobierno suma 17 ediles y la oposición 16-, el voto de calidad recaerá en la portavoz socialista y vicealcaldesa, Sandra Gómez.