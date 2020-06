Les platges valencianes es blinden en la nit de Sant Joan per evitar aglomeracions i contagis

Milers de persones es reuneixen cada 23 de juny a les platges amb motiu de la nit de Sant Joan, una festa especialment rellevant a Alacant per la celebració de la seua festa gran, les tradicionals Fogueres, suspeses definitivament igual que les Falles de València i la Magdalena de Castelló per la pandèmia del coronavirus.

Precisament el risc de propagació del COVID-19 en una nit que cada any és multitudinària en les localitats costaneres ha fet que tots els municipis valencians, en més o menys mesura, es blinden per evitar aquestes concentracions.

Així doncs, pràcticament tots els municipis de Castelló, València i Alacant han prohibit encendre fogueres i una gran part d’ells han prohibit l’accés a les platges, que han començat a desallotjar des d’última hora de la vesprada de dimarts.

És el cas de les del terme municipal de València. Tal com va informar eldiario.es, la Policia Local ha blindat els accessos a partir de les 19.00 hores amb 192 agents, 510 tanques, la unitat de Cavalleria i drons per evitar les celebracions a les platges de la Malva-rosa, el Cabanyal-el Canyamelar, Pinedo, el Saler i el Perellonet. Les multes per encendre fogueres o no desallotjar les platges podien arribar a 3.000 euros.

La Policia Nacional controla els accessos a la platja del Cabanyal.

A Alacant, l’Ajuntament també va prohibir l’accés a les platges del Postiguet, l’Albufereta/l’Almadrava, el Saladar/Urbanova, Sant Joan i Tabarca.

L’Ajuntament de Castelló, en canvi, va permetre l’accés a les platges guardant les mesures de distància social i de seguretat corresponents, però va quedar prohibida l’entrada de material inflamable i altres objectes com ara vidre o llandes.

Fora de les tres capitals, municipis com Dénia, Teulada, Cullera, Sueca, Sagunt, Canet d’en Berenguer, Puçol, Massamagrell, la Pobla de Farnals, Alboraia, Gandia, Xeraco, Daimús, Guardamar de la Safor, Bellreguard, Miramar, Gandia i Oliva també van decretar el tancament de les seues platges.

Altres localitats com Alcossebre, Benicàssim, Tavernes de la Valldigna, Xàbia, Benissa o Calp hi van permetre l’accés, però no l’encesa de fogueres.