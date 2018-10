Vecinos de València piden un plan de choque para frenar el tráfico de droga en Velluters, Cabanyal y Malva-rosa

La presidenta de la Federación de Vecinos de València, María José Broseta, ha exigido este miércoles en su intervención en el Debate del Estado de la Ciudad un plan de choque un plan de choque junto a la Delegación del Gobierno y servicios sociales para frenar la proliferación del tráfico y consumo de drogas en barrios como El Cabanyal, Velluters y la Malva-rosa.

Broseta ha instado al equipo de Gobierno municipal "a abordar estas situaciones que impiden a los vecinos y vecinas de estos barrios disfrutar de una calidad de vida digna".

En este sentido se han pronunciado también la Asociación de Vecinos de El Cabanyal y la plataforma Salvem. Ambas entidades han alertado de que "la venta de droga en las calles del Cabanyal, por mujeres, hombres y niños, se realiza en cielo abierto con total impunidad y a cualquier hora del día. La incidencia de esta práctica en la convivencia y en la degradación del barrio es asoladora. Podemos decir que estamos peor que antes. Porque están envalentonados. Es una paradoja, en lugar de apoderarse la ciudadanía se apoderen los narcos".

Broseta ha puesto el acento en los problemas relacionados con "la falta de transporte público, de poda, botellón, contaminación acústica, terrazas, ocupación ilegal de viviendas, apartamentos turísticos, déficit de limpieza" y ha lamentado que son problemas que se vienen repitiendo desde hace años y que siguen sin tener solución.

La dirigente vecinal ha reconocido, por otra parte, "noticias positivas para la ciudad como son el próximo reinicio de las obras de la Línea 10 (antes T2) en una sola fase hasta Nazaret tal y como reivindicó el movimiento vecinal y, a falta de ver cómo se ejecuta, la condonación de la deuda de la Marina de València. También, la próxima apertura del parking de la plaza de Brujas y de la primera fase del Parque Central, aunque con más retraso del esperado".

Por último, ha asegurado que seguirán reivindicando "una financiación justa para el transporte metropolitano de València, la ejecución íntegra del Parque Central, con el canal de acceso, la estación soterrada y el túnel pasante, el soterramiento de las vías de Serreria, así como las inversiones necesarias para finalizar tanto el Corredor Mediterráneo como el Cantábrico-Mediterráneo".

Descontento de los vecinos del Cabanyal

Por su parte, en sus intervenciones, tanto la asociación de vecinos de El Cabanyal como la plataforma Salvem han criticado duramente al PP por insistir en la prolongación de Blasco Ibáñez a través del barrio: "nos resulta tan patética y ridícula la actitud del portavoz de los concejales del PP. Sin asumir ni culpa ni responsabilidad, hoy proponen actuaciones contrarias a las que ellos mismo aplicaron para degradar y destruir. Se les debería caer la cara de vergüenza".

Acto seguido, han valorado positivamente las mejoras en cuanto a limpieza en el barrio y los avances que se están logrando en la rehabilitación de viviendas provadas gracias a las Ayudas a la Regeneración y Reurbanización Urbanas (ARRU).

Sin embargo, han lamentado que respecto del patrimonio (histórico y cultural) y la responsabilidad del Ayuntamiento en la restauración de sus casas y solares propios, el Consistorio es uno de los que peor cuidan sus propiedades: "Ustedes son en este momento uno de los principales responsables de la degradación de los viviendas del Cabanyal".

Además, se han mostrado preocupados por la cuestión social: "muchas personas mayores que no tienen ni medios, ni fuerza para abandonar el barrio de toda su vida, viven refugiadas en sus casas. Asediadas por los comportamientos incívicos de aquellos que no respetan las más mínimas normas de convivencia y no se engañen, no estamos hablando de pobres, estamos hablando de delincuentes. Estas mujeres y hombres mayores no han sido objeto de la atención por ningún programa social, nadie en su administración se ha preocupado de ellas".