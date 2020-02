Ábalos: "no tengo ninguna razón para dimitir, soy el único ministro confirmado por el Parlamento"

No va a dimitir porque "no hay ninguna razón para ello" y porque es "el único ministro confirmado por el Parlamento". Esas fueron las únicas respuestas que dio a los periodistas este jueves el ministro de Transporte Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos en su fugaz y agitado paso por Valladolid para asistir a la toma de posesión del nuevo delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo.

Aunque la presencia de Ábalos se anunció en la convocatoria de prensa, poco después desde la Delegación del Gobierno se precisó que el ministro no haría declaraciones. Ábalos llegó mucho antes de que comenzase el acto precisamente para evitar las preguntas, pero no pudo evitar las que se le hicieron al final del acto, todas relacionadas con la crisis que ha provocado su encuentro en Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. No se paró, solo dijo que no dimitirá y se refugió rápidamente en las dependencias del delegado del Gobierno. Ábalos salió de la Delegación cuando se aseguró que casi todos los periodistas se habían marchado y tras despedirse rápidamente del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones y el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que charlaban en la puerta.

Es de las pocas en las que un ministro, recordaba un jefe de prensa, ha pasado por la Delegación del Gobierno o cualquier otra institución sin atender a los periodistas.

En el evento también han estado presentes la predecesora de Izquierdo en el cargo, Mercedes Martín; el alcalde de Valladolid, Óscar Puente; el secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca; así como autoridades civiles, judiciales y militares; representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como líderes sindicales y de las organizaciones agrarias, entre otros, informa Europa Press.

También han asistido los consejeros de Presidencia, Fomento y Medio Ambiente y Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Ángel Ibáñez, Juan Carlos Suárez-Quiñones y Jesús Julio Carnero, respectivamente.

Durante su intervención, Ábalos se ha referido a Izquierdo como un "progresista comprometido" que será "garantía del cumplimiento de las responsabilidades que conlleva su nuevo cargo", lo que "redundará en el interés general de las nueve provincias de Castilla y León, independientemente de que una esté al este o al oeste, de los ciudadanos que hayan votado cualquier opción o cuál sea el sentimiento territorial", dijo sin citar explícitamente el movimiento por la autonomía de León.

"Es una persona muy preparada con una sólida formación y trayectoria política y profesional, además de ponderada y dialogante, capacidades "óptimas" para "mejorar" la interlocución entre el Gobierno de España y la Junta", ha asverado el ministro, algo de lo que puede "dar fe" ya que Izquierdo formó parte del primer equipo de Fomento improvisado de Ábalos.

Además, ha indicado el nombramiento de Izquierdo servirá para "garantizar una mayor y más efectiva presencia del Estado en esta tierra que esta se traduzca en actuaciones concretas para satisfacer sus necesidades y cumplir sus expectativas".

España, ah explicado Ábalos, es un país "abierto, tolerante y con realidades territoriales y sociológicas singulares y diversas" que no deben convertirse en un "hándicap o dificultad para ningún territorio, sino más bien en un activo para el conjunto del país", algo por lo que, a su juicio, deben trabajar todas las administraciones.

"Los territorios que por su singularidad geográfica o demográfica más dificultades tienen para ofrecer oportunidades de futuro en un país a veces abocado a la competencia entre comunidades y sujeto a los desafíos de la globalización, la emergencia climática y la revolución digital, no merecen que los políticos perdamos la perspectiva y confundamos prioridades", ha incidido.

Esa perspectiva, ha agregado, debe ser siempre la del interés general y la prioridad debe ser garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para que lograr ser "un país de oportunidades competitivo en lo económico y a la vanguardia de derechos sociales". Por ello, Ábalos considera que España "debe ser un país cohesionado" y que "las oportunidades deben llegar a todos los ciudadanos".

"España no puede ser un país de varias velocidades y con periferias territoriales y sociales, un país invertebrado e insolidario consigo mismo", ha aseverado. En este sentido, se ha referido al derecho a vivienda digna pero también al de una movilidad "eficiente, segura y limpia" que permita una conexión integrada entre territorios y posibilite, por tanto, que las ventajas de la modernidad y la globalización "lleguen a todas las ciudades y municipios independientemente de su tamaño, porque los ciudadanos tienen derecho a elegir donde residen".

Ante este reto, ha asegurado que su departamento tiene mucho que decir, pues Castilla y León "no puede ser un lugar de paso y puente entre la capital de la nación y la periferia del norte". Por lo que aboga por una política de movilidad que permita "integrar y cohesionar el conjunto de Castilla y León con el resto de España".

Asimismo, ha señalado que en la Comunidad, se ha aumentado la inversión en infraestructuras hasta 1.300 millones de euros desde que el nuevo Gobierno tomase posesión en 2018, lo que supone "la inversión más alta de todas las comunidades". De igual modo, ha recordado que la Comunidad también ha sido la más beneficiada por la partida del 1,5 por ciento cultural, "como es lógico, por el importante patrimonio" que atesora.

"Lo importante es que las inversiones lleguen a la gente y allí donde son necesarias y que se traduzcan en mejoras efectivas para la movilidad y la competitividad, especialmente en los territorios más frágiles, dispersos o de baja densidad", ha zanjado.

Izquierdo también tuvo palabras de agradecimiento para Ábalos, de cuyo equipo formó parte en 2018, cuando lo creó rápidamente tras la moción de censura que dio la presidencia a Sánchez. Tampoco se olvidó del alcalde, Óscar Puente, con quien compartió el grupo municipal socialista en los años de férrea oposición a Javier León de la Riva. Sin embargo ni Ábalos ni Izquierdo se refirieron a la delegada saliente, Mercedes Martín, que prácticamente conoció su cese de un día para otro.