El presidente de Asaja de Castilla y León acusa al Gobierno de España, a la Junta y a la Unión Europea de "hundir el campo"

El presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, ha acusado a las administraciones de "hundir al campo", un sector que está "peleando por los suyo y por los de todos" a través de las reivindicaciones que está llevando a cabo en los últimos meses.

Antes de participar en la asamblea provincial de Asaja Salamanca, Dujo ha repasado las competencias de cada nivel administrativo y ha recriminado, en cada caso, decisiones que están "hundiendo" a los agricultores y ganaderos.

Sobre la Unión Europea, ha tildado de "vergüenza" que los profesionales estén "haciendo la PAC" cuando desde "no está aprobado ni el presupuesto ni la normativa", lo que crea "incertidumbre" por unos representantes políticos que trabajan "poco o casi nada".

En cuanto al Gobierno de España, al que ha pedido que defienda en Europa "un presupuesto digno", también le ha criticado por unas medidas aprobadas en las últimas semanas que son "insuficientes" para un sector que cuenta con "bajos precios y altos costes".

Asimismo, en referencia directa a la Junta, ha puesto como ejemplo que las medidas medioambientales desde la Administración Autonómica permiten que el lobo y el jabalí estén "echando a la ganadería de los campos", además de que "no ha desarrollado la ley agraria".

Igualmente, en este caso en alusión a las confederaciones hidrográficas, ha lamentado "trabas" para no sacar adelante legalizaciones de pozos para el abastecimiento de ganaderías, no aprobar "las comunidades de agua subterránea" o no limpiar los cauces de los ríos.