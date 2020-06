El Ayuntamiento de León contempla celebrar las fiestas de San Froilán en octubre y critica la "improvisación" de la Junta

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha pedido este lunes a la Junta de Castilla y León que apruebe "pautas coherentes" para garantizar la seguridad en el ámbito sanitario dentro del proceso de vuelta a la normalidad tras la pandemia de coronavirus, así como que explique cómo va a ser la nueva normalidad en materias como sanidad, educación o personas mayores.

Diez también considera "ilógico" el razonamiento del gobierno autonómico de "decir que no hay fiestas pero sí ferias", ya que apuntó que es una medida "tremenda, con argumentos estúpidos que no justifican que por el hecho de que León no pueda celebrar San Juan en junio, Valladolid no lo pueda tener sus ferias de septiembre". Y atacó que parezca que quien regula estos aspectos "tenga muy poco conocimiento" de cómo se hace y cómo afecta al sector, porque hay que trabajar "con tiempo" para cerrar las contrataciones y dar estabilidad a la hora de conformar un programa.

Por esta razón, aseguró que el Ayuntamiento de León "seguirá trabajando en las fiestas de San Froilán", entre finales de septiembre y principios de octubre, aunque la festividad es el 5 de octubre, e intentará celebrarlas "si los datos epidemiológicos y de control sanitario lo permiten como hasta ahora y manteniendo siempre las normas".

Sin embargo, el próximo miércoles, 24 de Junio, la capital leonesa debería estar inmersa en la celebración de las fiestas de San Juan y San Pedro que, debido a su cancelación, tan solo contará con "el acto de la misa tradicional a las 11.00 horas, que servirá también como reconocimiento a las personas afectadas por la Covid-19", anunció.

El regidor leonés ha asegurado en rueda de prensa este lunes que, en general, las nuevas pautas de 'nueva normalidad' aprobadas por la Junta de Castilla y León ha sido "improvisada e incoherente", llena de incongruencias, por lo que aseguró que "no beneficiará a la sociedad, ni a la recuperación de la actividad económica ni ha calculado los costes para las administraciones locales, a las que no se les ha pedido opinión", censuró.

Diez consideró que la Junta ha incurrido en "una falta de coordinación" que ha hecho que "no haya habido tiempo para ajustarse a las nuevas normativas", de manera que, por ejemplo, "no se ha recogido el funcionamiento de espacios al aire libre y actividades gratuitas", lo que hace que "parezca que hay más facilidad con las actividades de pago".

Para el alcalde de León, la Junta ha demostrado "ser una administración ineficiente e innecesaria" que "está incrementando los tiempo y disminuyendo los recursos necesarios para las administraciones", ya que, tal y como afirmó, "somos conscientes de la importancia de recuperar la actividad económica, pero también de la necesidad de que la Junta libere ayudas".