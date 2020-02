La Cámara de Valladolid pide "tranquilidad" a su plantilla y anuncia una nueva directora general sin que el Pleno haya aprobado la destitución del anterior

El presidente de la Cámara de Valladolid, Víctor Caramanzana y los dos vicepresidentes, Javier Labarga y Félix Cano, ya han encontrado repuesto para el director general, Roberto García, y han anunciado su nombramiento apenas 24 horas antes de que el Pleno se pronuncie este viernes sobre el "posible cese" de García.

Según han informado fuentes de la institución cameral a eldiario.es, este jueves, después de que este diario publicase la destitución fulminante del director general el miércoles, Caramanzana, Labarga y Cano reunieron a toda la plantilla para pedir "tranquilidad" ante lo que sólo era "un cambio de entrenador". En ningún momento se refirieron directamente al despido de Roberto García. Sin embargo, sí que anunciaron quién le sustituirá: la hasta ahora responsable de Proyectos y Negocio Internacional, Ana Atienza. Los responsables de la Cámara no aclararon si ocupará el puesto de forma interina, pero el reglamento es muy claro respecto a los tiempos y el nombramiento de director general. Según el artículo 69, el director general debe ser nombrado por el Pleno a propuesta del presidente por acuerdo motivado y adoptado por la mitad más uno de sus vocales.

Se trata de un cargo de confianza que puede revocarse en cualquier momento por el Pleno y también por acuerdo motivado adoptado por la mitad más uno de los vocales a propuesta del presidente. La situación que vive la Cámara es anómala y no prevista por el reglamento, ya que además de director general, carece de secretario general al haberse jubilado hace una semana quien ocupaba el cargo. Sería el secretario general quien tendría que hacerse cargo de las funciones del director si este no pudiese o no estuviese ocupado el puesto.

La reunión con la plantilla, que se convocó precipitadamente cuando la noticia adelantada por eldiario.es saltó de un medio a otro, fue, según fuentes cercanas "muy atropellada" y poco clara, debido al nerviosismo de Víctor Caramanzana.

Esa misma mañana se había visto obligado a anular una convocatoria de prensa con UGT, con quien sólo se había citado para una reunión informal y sin ningún objetivo. El sindicato supo que iba a participar en una comparecencia ante los medios cuando los periodistas preguntaron de qué se iba a informar.

Mesa de trabajo para buscar una solución a la Escuela de Cocina

Mientras, la Junta insiste en que la Cámara de Comercio cumpla con la Ley de Cámaras y presente el Plan de Viabilidad, si bien como reconoció el director general de Comercio, Luis del Hoyo, la ley no prevé sanciones, en caso de no hacerlo. Del Hoyo sí cree que la ley es "interpretable" en el sentido de que si el plan no se presenta, no es aplicable y por tanto puede disolverse la Cámara. Aún así, confía en llegar a una solución. "Ellos se apoyan en que la ley entró en vigor en enero de 2019 y en que no es retroactiva, pero si nosotros estamos pidiendo ese plan es porque los jurídicos de la Junta entienden que debemos hacerlo", recordó.

"El problema de la Cámara es la Escuela de Cocina y en eso se está trabajando, hay una mesa de trabajo para ver cómo se puede solucionar eso", aseguró a eldiario.es. Del Hoyo no pudo adelantar si se contempla que la Junta asuma la deuda quedándose con el edificio u optará por la venta. Tampoco pudo precisar cómo la Cámara ha podido explotar económicamente la Escuela sin emplear los beneficios para pagar las cuotas e ir pagando los más de 6 millones que debe a la Junta sin que se le reclamasen y todo ello después de haber refinanciado la deuda dos veces. Según Del Hoyo, la Cámara no ha informado del despido del director general, Roberto García, adelantado este miércoles por eldiario.es. "Supongo que tiene que ver con su gestión", comentó