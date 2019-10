Pablo Carbonell presentará la gala inaugural de la Seminci de Valladolid

El actor, director y presentador Pablo Carbonell será este año el encargado de presentar la gala inaugural de la 64 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci). Así lo ha anunciado este jueves el director del festival, Javier Angulo, durante la presentación del certamen, a la que también han asistido el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y la concejal de Cultura, Ana Redondo.

Angulo también ha avanzado que esta edición "coincide con un montón de efemérides", por lo que se conmemorarán, entre otras, los nacimientos de Charles Chaplin y Miguel Delibes, la celebración del festival de Woodstock, o el homenaje al director Javier Olea, entre otras.

Esta edición de la Seminci ofrecerá un total de 275 películas, de las cuales 172 son largometrajes y 103 cortometrajes, repartidas en ocho días de proyecciones, según ha explicado Puente, de las cuales seis podrían optar al Oscar por sus respectivos países. "Tenemos la suerte en el ojo", ha aseverado Angulo.

Se trata de 'Adam', 'Da cven vicekvet' (And Then We Danced), 'Papicha', 'A vida invisible de Eurídice Gusmao' (La vida invisible de Eurídice Gusmao), 'Nech je svetlo' (Que haya luz) y 'Honeyland'. Junto a ellas, completan la lista de posibles candidatas al Oscar las proyecciones 'Ága', que se hizo con la primera Espiga Verde en la pasada edición y 'A Land Imagined', que obtuvo el Premio a la Mejor Dirección de Fotografía.

III Encuentro de Mujeres Cineastas

El festival albergará, por tercer año consecutivo, el Encuentro de Mujeres Cineastas en España que, bajo el título 'El desafío de la primera película', reunirá a debutantes en la dirección, que participarán junto a otras realizadoras consagradas de varias generaciones, como Josefina Molina, premio Nacional de Cinematografía y presidenta del Jurado Internacional.

La reunión celebrada en 2017 sirvió para poner negro sobre blanco la escasa presencia femenina en la industria, y el pasado año el debate giró en torno a la producción y la lucha por la paridad en este campo.

En concreto, acudirán a este encuentro las directoras Carla Simón, Laura Ferrés, Elena Martín, Nely Reguera, Celia Rico, Ana Schulz, Nayra Sanz, Marina Lameiro, Anxos Fazáns, Elena Molina, Alauda Ruíz de Azúa, Leticia Dolera, Laura Jou, Belén Funes, Lucía Alemany, Pilar Palomero, Irene Moray y María Elorza.

Del mismo modo, se celebrará la tercera edición del encuentro de distribuidores --coordinado por el exdirector de Seminci Fernando Lara--, que buscará la complicidad del sector educativo como forma de llegar a un público que habitualmente no tiene acceso a producciones que escapan a las fórmulas más comerciales.

El próximo 23 de octubre se celebrará un encuentro entre distribuidores y los sectores implicados en la promoción del cine en los colegios: profesores y responsables de las políticas culturales en instituciones como el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) o la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

Clases magistrales con Alejandro Amenábar

Como en años anteriores, el festival también aprovechará la presencia en la ciudad de destacados cineastas para organizar una clase magistral en colaboración de la Universidad de Valladolid. Este año, correrán a cargo del cineasta Alejandro Amenábar. Este encuentro se celebrará el día 21 de octubre a las 11.00 horas en el aula Mergelina, con entrada libre hasta completar el aforo.

Además, la 64 Seminci celebrará entre los días 21 y 25 de octubre el taller máster 'Los misterios del sonido: compartiendo experiencias', impartido por el prestigioso diseñador y editor de sonido mexicano Martín Hernández. Esta propuesta se enmarca en 'Seminci Campus', el sello didáctico del festival, y se desarrollará en colaboración con la Universidad de Valladolid, UVA. El taller tendrá lugar en el Laboratorio de las Artes de Valladolid, LAVA, en horario de 10.00 a 13.00 horas.

También el ciclo Cine&Vino regresa a la Seminci por sexto año consecutivo con nuevas actividades y tres proyecciones que permiten al espectador adentrarse y conocer con más detalle el mundo vitivinícola.

Este año, la actriz madrileña Ana Arias será la presentadora de la sección, que programará tres largos de ficción: la producción italo-canadiense 'From the Vine', de Sean Cisterna; la neozelandesa 'Hang Time', de Casey Zilbert, y la danesa 'Happy Ending', de Hella Joof.

Espiga arco iris

Además, en colaboración con la Fundación Triángulo, la Seminci otorgará por cuarto año consecutivo la Espiga Arco Iris, que reconoce a la película de cualquiera de las secciones del festival que contribuya a dar visibilidad a la diversidad sexual y la identidad de género.

Las candidatas de este año son títulos incluidos en diferentes secciones. De Sección Oficial son 'And Then We Danced', de Levan Akin, y 'Hombres de piel dura', José Celestino Campusano. De Punto de Encuentro, optan a este galardón 'Fin de siglo', de Lucio Castro, y 'Let There Be Light', de Marko Skop, y en Cine&Vino, el largometraje 'Happy Ending', de Hella Joof.

Realidad virtual

De cara a las nuevas audiencias y nuevos soportes, el festival retomará Seminci Transmedia, un apartado que proyectará películas en realidad virtual, una recreación del entorno en 3D, y en fulldome, que genera la sensación de estar en un espacio sin límites donde el espectador vive toda una inmersión sensorial.

La sala experimental del Teatro Zorrilla acogerá los días 22, 23 y 24 de octubre 13 proyecciones de realidad virtual, para las que habrá 25 entradas por sesión, con gafas especiales de 3D, aumentando así la oferta de la pasada edición.

Además, por primera vez en la Semana de Cine de Valladolid, el planetario del Museo de la Ciencia será el escenario habilitado para la proyección de títulos en fulldome. Cada sesión durará una hora, constará de siete piezas artísticas de diferentes autores para un aforo de 86 butacas. Tendrá lugar el jueves 24 y viernes 25 y se proyectarán los cortos 'acred Geometry', 'Immersive, 'Sphere', 'Bio Inspire', 'End(O)' y 'Gènesis'.

Jurado internacional

Un Jurado Internacional integrado por siete personalidades de contrastado prestigio del mundo del cine, el periodismo y la literatura llegadas desde Georgia, India o Canadá, elegirá los mejores largometrajes y cortometrajes programados en la Sección Oficial de la 64 Semana.

Presidido por la directora de cine y teatro, guionista y realizadora española Josefina Molina, recientemente reconocida con el Premio Nacional de Cinematografía, el Jurado Internacional contará también con la presencia del cineasta canadiense Philippe Lesage, cuyo tercer largometraje, Génesis, ganó la Espiga de Oro de la anterior edición, además del premio Ribera del Duero a Mejor Dirección.

La escritora y periodista madrileña Rosa Montero, autora de más de 15 novelas, relatos e incluso libros infantiles y Premio Nacional de las Letras en 2017, se incorpora también al Jurado Internacional, del que formará parte el productor y fotógrafo francés Thierry Forte, con 22 años de carrera en los que ha trabajado con cineastas como Arturo Ripstein o Montxo Armendáriz y con actores como Penélope Cruz, Marisa Paredes o Gael García Bernal.

Bien conocido en la Seminci es el fotoperiodista y cineasta indio Dilip Mehta, quien presentó en la 54 Semana Cooking with Stella, y desde Georgia, país invitado y que cuenta con un ciclo propio en la actual edición, llega la directora Keti Machavariani, profesional con amplia experiencia en el mundo de la televisión y el cine.

El Jurado Internacional se completa con el gestor cinematográfico cubano Iván Giroud, director del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana desde 2013 y autor de dos libros y numerosos textos sobre cine cubano.