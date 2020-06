Castilla y León propondrá el paso a la Fase 3 "animada" por los datos y por el Ministerio de Sanidad

La Junta de Castilla y León propondrá el pase a la Fase 3 de toda la Comunidad, según ha avanzado este martes la consejera de Sanidad, Verónica Casado. "Hemos monitorizado la situación a diario y es muy buena. Sólo hay casos aislados e identificables y las tasas son bajas", ha explicado. La decisión se ha tomado en virtud de los datos pero también porque el Ministerio de Sanidad ha "animado" a ello.

Pero la consejera también ha reconocido que hay medidas de la Fase 3 que tienen que estudiar esta misma tarde en una reunión del comité de expertos de Castilla y León. Aunque no ha querido concretar, Casado ha dicho que las medidas que no le convencen son aquellas que afectan a actividades de ocio y a la movilidad. En cuanto a la movilidad entre provincias, se estudiará "porque la situación epidemiológica entre unas y otras es muy distinta" pero la que no se abordará de momento es la movilidad a otras comunidades.

La consejera también ha anunciado que se mantendrán los planes de contingencia para dar "una respuesta rápida" en el caso de que se produjese un rebrote. Pero, además, se van a abordar de inmediato obras en los hospitales más pequeños para aumentar el número de camas UCI. Así, en octubre estarán incorporadas 43 camas más hasta alcanzar las 193. En los casos del Hospital de León y el Río Hortega de Valladolid se incorporarán 16 más en cada uno pero a medio plazo por ser hospitales grandes.