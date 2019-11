El presidente de Castilla y León apuesta por "reconstruir los consensos constitucionales" aunque al PP no le "gusta" Pedro Sánchez

El presidente del Partido Popular de Castilla y León y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este lunes en la Junta Directiva Autonómica del partido, que "hay una mayoría de personas" entre las que se encuentra, que considera que "hay que reconstruir los consensos constitucionales que tanto bien han hecho a España y a los españoles" "Aunque no nos gusta Sánchez", ha dicho, "tiene que romper con separatistas y populistas".

"Tenemos que hacer pedagogía y explicar a la sociedad que España es una nación, no es una plurinacionalidad, ni un estado centralista. La Comunidad Europea define a España como un estado de las autonomías, que es la mejor receta para acabar con separatismos y con el extremismo que ponen en peligro la convivencia y la prosperidad”, ha afirmado Fernández Mañueco. El líder popular añadió que "el Partido Popular siempre ha puesto por delante España".

"El Partido Popular no es el fin, sino un instrumento al servicio de los españoles. Y el futuro de España no es cualquier cosa. Por eso, Sánchez tiene que recapacitar y buscar puntos de encuentro con los que queremos a España y trabajamos desde la sensatez y la moderación por el futuro de nuestros ciudadanos. Ahí siempre nos encontrará a nosotros, al Partido Popular", subrayó. Fernández Mañueco también aseguró que el PP trabaja por "una España mejor" y que "el señor Sánchez debería hacer lo mismo y trabajar por un acuerdo que de estabilidad y gobernabilidad para este país, alejado de los separatismos y los extremismos". El presidente de Castilla y León dijo que su "sensación" es que "el señor Sánchez ha pasado del 'no me vale nada' al 'me vale cualquier cosa'".

Finalmente, Alfonso Fernández Mañueco presumió de que el PP "ha ganado las elecciones en Castilla y León" a pesar de que sólo tiene un diputado y poco más de 6.000 votos de diferencia con el PSOE.