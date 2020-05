El presidente de Castilla y León reclama a Sánchez que las comunidades autónomas puedan decidir sobre el reparto de fondos de la Unión Europea

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reclamado hoy al presidente Pedro Sánchez que las comunidades autónomas puedan participar en el reparto de fondos que lleguen de la Unión Europea. "El presidente ha hecho suya la propuesta de Castilla y León y va a convocar una conferencia para explicar las negociaciones que se están llevando a cabo", ha adelantado.

Fernández Mañueco también ha propuesto para Castilla y León y dentro del Plan de Reconstrucción del Gobierno, un triple plan de choque, para el turismo y comercio, la industria de la automoción y los sectores agrícola y ganadero.

"Todos queremos avanzar pero la Junta no acepta presiones"

El presidente de Castilla y León ha subrayado en la rueda de prensa posterior a la conferencia entre Sánchez y los presidentes autonómicos, que la Junta "apuesta con claridad por la prudencia y la sensatez y no por las prisas" si bien quieren avanzar. "Somos un gobierno serio y riguroso, lo primero es la salud", ha dicho. Mientras, ha asegurado que toman decisiones basadas en el diálogo con expertos, en el diálogo político y en el diálogo social, y "en cooperación" con el Gobierno de España.

"Todos tememos ganas de correr nadie lo duda, comprendemos el interés de sectores por avanzar , pero el virus esta entre nosotros y la incidencia es alta en algunas zonas de la Comunidad, son días difíciles", ha recordado. Fernández Mañueco ha lanzado un mensaje a quienes "piden hoy" que la Junta asuma riesgos "que implica no hacer caso a los expertos". El presidente ha pedido que piensen en sus seres queridos y en lo que supone para la salud: "Yo digo que no y la Junta de Castilla y León dice que no". A preguntas de los periodistas, Fernández Mañueco no ha querido precisar a qué sector se refería. "Todos los tenemos en mente y no voy a desvelar una conversación privada, pero la Junta de Castilla y León no acepta presiones", ha aseverado.

El presidente ha considerado que "un paso en falso sería terrible y pondría en riesgo el sistema sanitario y el económico" y ha recordado que la Organización Mundial de Salud ha sido clara: "el riesgo de rebrote es real, una o dos semanas pueden ser decisivas y echar abajo el trabajo hecho hasta ahora", ha dicho. Por ello ha hecho un llamamiento "a la conciencia individual, a la responsabilidad colectiva y a la paciencia". La Junta hará "propuestas diarias" para incorporar más zonas básicas de salud a la Fase 1. El criterio, ha insistido, no serán las provincias sino esas zonas para controlar mejor el numero de casos, su trazabilidad y aislamiento, y se eviten así más contagios.

Según Fernández Mañueco, el sistema sanitario de Castilla y León "está entre los mejores de España" y puede afrontar "con seguridad" la transición en todas sus provincias porque "es tan capaz como cualquier otra Comunidad o más". Así, ha destacado que tanto los hospitales como los centros de Atención Primaria, claves en la trasición, "están preparados". También ha adelantado que, en el caso de que el Gobierno central descarte una aplicación informática para el seguimiento de casos, la Junta sigue trabajando en una aplicación propia.

En la conferencia ha pedido "concreción" sobre el uso de las mascarillas porque es preciso saber cuándo se deben usar, quién las debe entregar y cuándo" y ha insistido en la necesidad de evitar las aglomeraciones en las grandes ciudades.

Además, ha destacado la lealtad del Partido Socialista con la Junta de Castilla y León y ha subrayado que es la misma que tiene el PP con el Gobierno de España. Así, ha llegado a decir que Pablo Casado ha apoyado al Gobierno en la prórroga del estado de alarma - se abstuvo en la última-. Fernández Mañueco aclaró después que se refería "a las tres primeras veces". Tampoco ha dejado de elogiar al vicepresidente, Francisco Igea (Ciudadanos), que en la última rueda de prensa bromeó con estar a dos pasos de fichar por el PP dada la buena relación que hay. El presidente ha comentado que Igea "tiene la libertad para estar donde él quiera" y que la Junta de Castilla y León tiene "la suerte" de contar con él, "no sólo por su capacidad de gestión sino "por sus principios y convicciones y su capacidad de anticipación a los problemas sanitarios por su experiencia como médico".

No habla ni de Quim Torra ni de Isabel Díaz Ayuso

El presidente ha obviado la pregunta sobre la "sensatez" del presidente de Cataluña, Quim Torra a la que se refirió Igea hace unos días, y también sobre la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que pidió la escalada a la Fase 1 a pesar de los datos desfavorables.

"Yo debo hablar de Castilla y León. A la pregunta de cuál es el grado de sensatez de nuestra Comunidad, digo que ha sido sensata y prudente, y eso no quiere decir que no hagamos el máximo esfuerzo por recuperar la actividad económica, pero la salud es lo primero, no valoro decisiones de otras comunidades autónomas porque no es fácil para nadie y tengo que ser respetuoso.