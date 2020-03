Castilla y León alcanza los 2.460 casos de coronavirus con 405 nuevos positivos

Castilla y León acumula ya 2460 casos de coronavirus, con un aumento de 405 casos en las últimas 24 horas, según ha informado hoy la consejera de Sanidad, Verónica Casado. El incremento es del 19,7 %. "Seguimos subiendo, no es una llamada a la tranquilidad, tenemos que seguir extremando las precauciones lo más posible, no debe haber personas en las calles, no debe haber personas en misas y funerales", ha recordado la consejera.

Por provincias, la que está a la cabeza en número de positivos por coronavirus es Salamanca con 483 casos y 79 nuevos, seguida de Valladolid, con 410 casos y 51 nuevos, Burgos, con 392 y 56 nuevos, León, con 362 casos y 72 nuevos, Segovia con 261 y 38 nuevos, Ávila con 201 y 42 nuevos, Soria con 179 y 39 nuevos, Zamora con 100 casos y 10 nuevos y Palencia con 72 casos y 8 nuevos.

El número total de altas hospitalarias acumuladas hasta el momento es de 221, 81 más que ayer, y los fallecimientos alcanzan la cifra de 165, sumando 41 más que en la última comunicación.

En cuanto a las personas hospitazadas, son hasta el momento, 1.244, con 1.074 en planta y 170 pacientes en la UCI (el 13,66 por ciento de los casos). El sistema Medora ha registrado 12.908 casos entre sospechosos, posibles y confirmados que incluyen tanto afectados leves, como moderados y graves, una cifra que según Casado "podría estar sobreestimada".

"Esta semana no va a ser buena"

"Esta semana no va a ser buena. Está demostrado que el uso de mascarillas de manera generalizada no funciona, lo que funciona es que nos quedemos en casa, la cuarentena social", ha avanzado Casado. La consejera también ha advertido de que se siguen detectando incumplimientos del estado de alarma, "especialmente en municipios del medio rural" y que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "van a ayudar" a que se cumpla la cuarentena. "Es necesario el compromiso de todos" ha añadido.

La consejera también ha mostrado su preocupación por el crecimiento de los contagios en provincias limítrofes de Castilla y León y que han trasladado esa preocupación así como la asunción de posibles medidas al Ministerio de Sanidad.

Tratamiento con antibióticos

En cuanto al tratamiento y la evolución de los enfermos, Verónica Casado ha precisado que se sigue investigando y que se va a empezar a tratar con antibióticos a los pacientes que presenten una infección respiratoria. Para ello se ha dado orden a todos los centros de Atención Primaria para que empiecen a prescibirlos, tanto a los afectados que están en su domicilio como a los que están en centros sociosanitarios.

de empezar a tratar con antibióticos a quien, por sus síntomas, se puede constatar que tiene infección respiratoria y está en su domicilio o en centros socio-sanitarios. Hasta el momento, el tratamiento se limitaba a los antirretrovirales, si bien Casado ha explicado que es difícil determinar cuanto tardan en hacer efecto porque depende de la situación de cada paciente.

En cuanto a la búsqueda de recursos en el caso de que los hospitales de la Comunidad se saturen en las próximas semanas, Casado ha incidido especialmente en el caso de Segovia, una provincia con un hospital público pequeño y que sólo cuenta con uno privado con 17 camas. "Pedí al Ministerio que se tenga en cuenta la posibilidad de tener un hospital de campaña pero aún no me han dado respuesta", ha afirmado. "La situación en los hospitales ha empeorado, y nos preocupan los más pequeños por su capacidad de absorción", ha manifestado.

Casado también ha facilitado los datos de profesionales sanitarios afectados por el COVID-19, con 1.270 aislados y 440 positivos de un total de 6.092 pruebas.