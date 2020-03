Castilla y León suma 3.488 casos positivos de coronavirus, 253 fallecidos y 423 altas. Según ha confirmado la Consejería de Sanidad, se han contabilizado 548 casos nuevos en las últimas 24 horas, la mayoría en Valladolid (97) y Salamanca (96). Actualmente hay 1.643 profesionales sanitarios, de los que 630 son positivos.

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha considerado que hay una "leve mejoría" en los últimos días porque ha bajado un poco el nivel de crecimiento. Ingresados en planta hay 1.791 personas y 228 en la UCI (25 nuevas). La tasa de ocupación es del 80% en los hospitales y del 74% en las UCIs, aunque Casado ha indicado que los datos van cambiando. "La ocupación nos está dando margen", ha señalado Casado sobre la posibilidad de decidir a quién hay que intubar.

La tasa de mortalidad acumulada por 100.000 habitantes es la más baja de todas las comunidades homologables, unas 6,8 por cada 100.000 habitantes. Esa tasa hay que relacionarla con la tasa de incidencia (fallecidos por afectados) y con la edad, que en Castilla y León es muy superior a la de otras autonomías. "Vamos a seguir trabajando para que sea así", ha aseverado Igea. "Estamos desplazando a profesionales cuando sea necesario. Solo existe una área y ciudadanos iguales en la Comunidad. Los medios se van a distribuir con equidad", insiste.

Crecimiento de la curva

La Junta calcula que la primera o segunda semana de mayo llegue el pico, según ha afirmado Igea, aunque ha señalado que es complicado hacer previsiones "más o menos apocalípticas". "No es el momento de hacer previsiones. Cuando más se aplane la curva, mas tarde será el pico", ha señalado Igea, quien ha insistido en que la Junta está "trabajando por disminuir la mortalidad". También ha previsto que hasta mediados de mayo o junio continúen las medidas de aislamiento. "La situación es muy preocupante en el país, las cifras hablan por sí solas. Pero en esta Comunidad nos estamos comportando de una manera bastante mejor que en otras", ha remachado.

Casado ha insistido en que los centros hospitalarios se está trabajando en red. En Segovia ya se está construyendo el hospital de campaña, con 100 camas atendidos por 6 u 8 médicos. Actualmente se están buscando profesionales de Enfermería y auxiliares. "Trabajamos en red. Podemos estar trasladando pacientes de un hospital a otro según la situación que tenga cada hospital".

La consejera ha explicado que la compra de material que ya se ha ejecutado -aunque no ha llegado- supla las necesidades de equipamientos de protección. La compra de respiradores está retenida en la aduana de Estados Unidos pero está inmovilizada, según ha explicado Casado. Por su parte, el vicepresidente autonómico y consejero de Transparencia ha anunciado que a partir de ahora será público el reparto de material en cada provincia.

Casado ha pedido toda su colaboración a los profesionales de la Sanidad que estén aislados pero sin síntomas para que accedan al sistema informático Medora desde sus casas de forma remota. De esta manera, podrán seguir atendiendo a sus pacientes de forma telefónica.

Hospitales privados

La lista de hospitales privados a disposición de la Sanidad Pública se ha modificado. Sobre las derivaciones a la privada, la consejera ha señalado: "Serán nuestros médicos los que operen a sus pacientes en las instalaciones de los privados". Igea ha subrayado que esta medida no está limitada a Valladolid. "Toda la red de asistencia privada está a disposición para todo aquello que sea necesario", ha indicado.

Los hospitales privados están "en reserva" en algunas áreas. La Junta está trabajando para tener esos hospitales de forma "muy planificada". Igea ha felicitado a la Consejería de Sanidad: "Los ciudadanos están viendo que aún hay camas vacías, y lo que no están viendo es pacientes tumbada en el suelo de los pasillos". "Estamos intentando correr ante una ola y llegar antes", ha remarcado.

Covid auto

Casado ha explicado que no se están haciendo tests rápidos, si no los de detección molecular desde los vehículos y reducir el uso de equipos de protección. Hay covid auto en el hospital Río Hortega de Valladolid y en El Bierzo (León). La Junta todavía no ha recibido los tests rápidos, que tienen una sensibilidad del 30%. "No son tan magníficos como pensábamos en un primer momento", ha indicado Casado.

Otros asuntos

En el Consejo de Gobierno, también se ha aprobado la prórroga presupuestaria que permitirá a la Junta de Castilla y León hacer frente a los pagos. "La crisis origina gastos que exigen liquidez inmediata y que todas las consejerías tengan controlado su gasto", ha indicado el vicepresidente de la Junta y portavoz, Francisco Igea. El vicepresidente y portavoz autonómico también ha señalado que se ha habilitado la excepcionalidad para solicitar la compatibilidad para trabajar en Sacyl y Servicios Sociales.