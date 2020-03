Castilla y León registra 659 nuevos contagios de coronavirus y alcanza los 4.791 casos

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha confirmado este sábado que en las últimas 24 horas, Castilla y León ha registrado 659 casos más de infección por coronavirus, con lo que se han alcanzado ya los 4.791 positivos.

El total de altas hospitalarias es de 752, 167 nuevas y los fallecimientos, 380, 59 más respecto a los informados el pasado viernes.

Según Casado, la tasa de crecimiento de contagios ha bajado ligeramente hasta el 15,9%, frente al 18,6 del jueves y el 18,4 de miércoles. Los indicadores, ha dicho, son "precoces" pero apuntan a un aplanamiento de la curva. Contrariamente a los datos de los últimos días, es Valladolid quien se ha puesto a la cabeza de los últimos contagios, con 115 casos en las últimas 24 horas, seguida de Salamanca con 106, León con 98, Segovia con 79, Burgos con 69, Soria con 59, Palencia con 50, Zamora con 44 y Ávila, con 39.

Salamanca a la cabeza de casos y de fallecimientos por COVID-19

Aún así, es Salamanca quien tiene más enfermos de coronavirus, 882. La sigue Valladolid con 807, León con 726, Burgos con 673, Segovia con 503, Soria con 431, Ávila con 381, Palencia con 220 y Zamora con 168. Es también Salamanca la provincia con mayor número de fallecidos, con un total de 84, seguida de León con 67, Segovia con 51, Valladolid con 45, Burgos con 42, Ávila con 38, Soria con 26, Zamora con 16 y Palencia con 11.

El número de hospitalizados asciende a 2.408, de los que 2.130 están en planta y 278 en la UCI. 49 de ellos están en el Hospital Universitario de Burgos, 40 en el Universitario de Salamanca, 34 en el Hospital Río Hortega de Valladolid, 32 en el Universitario de León, 22 en el de Segovia, 17 en el de Soria, 14 en el de Palencia, 11 en el de Zamora, 11 en el de Ávila y 8 en el Hospital de El Bierzo. Además hay 1 paciente en la UCI del Hospital de Medina del Campo en Valladolid.

Sobre la incidencia de la enfermedad en Soria, Casado ha respondido a preguntas de los periodistas que se debe a su cercanía con La Rioja, donde existe un foco importante, al igual que ocurriría en Segovia y Salamanca con Madrid.

Los hospitales ya están al 75% de su ocupación

En este momento, los hospitales de Castilla y León tienen una ocupación del 85% y las UCIs están al 75%, lo que supone un repunte del 5% en 24 horas.

La consejera también ha ofrecido los datos registrados en el sistema Medora, que usan los médicos de atención primaria, y que cifra el numero de posibles y confirmados casos de coronavirus en 23.087 casos.

Críticas a la denuncia sindical por falta de material

Verónica Casado también se ha pronunciado sobre las resoluciones judiciales que obligan a la Consejería a dotar de material de protección al los trabajadores sanitarios, después de que el sindicato CESMCyL denunciasen la falta de protección con la que trabaja. Así, los juzgados de varias provincias han dado 24 horas a la Junta para que reúna equipos de protección para el personal, una situación que la Junta recurrirá y que supone tener al personal de la Consejería ocupado recabando información con la que responder. Un personal que, según ha recordado Casado, ya está "agotado física y psicológicamente".

La falta de material, ha señalado Casado, se produce porque hay un problema de estocaje "a nivel internacional" y que la Junta intenta solventar desde hace semanas, comprando material como mascarillas, respiradores y kits de prueba.

"No es momento de estos movimientos, sino de preguntarnos todos en nuestro ámbito, nuestro trabajo y nuestras casas qué podemos hacer para ayudar", ha añadido. Casado ha animado a seguir trabajando "en red" para recopilar ese material. Como mensaje a CESMCyL ha sugerido ayudar buscando medios de protección y buscar otras estrategias que no sean las judiciales porque "no aportan nada y "detraen recursos".

La Consejería de Sanidad ha invertido 26,5 millones en compra de material en China y más de 2,5 en fletaje de aviones, si bien los envíos se han retrasado por motivos burocráticos. Casado ha comentado que irá llegando en estos días si bien no ha desvelado si el Gobierno de España ha iniciado los contactos diplomáticos que exigía el presidente de Castilla y León para superar "la maraña burocrática de la República Popular de China". Además, Casado ha avanzado que la Comunidad recibirá más mascarillas, ya que el Ministerio ha comprado un millón para todo el país. Mientras tanto se siguen poniendo a punto los hospitales de campaña en La Feria de Muestras de Valladolid y en Aranda de Duero. La previsión es que la instalación haya acabado la semana que viene. Casado ha dicho que los equipos médicos principales ya se han conformado.

Respecto a la situación de las residencias de mayores, que la consejera de Familia, Isabel Blanco, ampliará en una rueda de prensa el próximo lunes, Casado ha negado la intervención de la Junta de una residencia privada en Valladolid, y ha precisado que hasta el momento la única en esa situación es la burgalesa Valle del Cuco. Sus residentes han sido reubicados en residencias públicas de Valladolid, Zamora y Burgos. La consejera ha subrayado que "la situación está controlada" y que hay un contacto continuo de la Junta con las residencias de mayores.