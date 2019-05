El voto Cera mantiene resultados y el líder autonómico de Podemos,Pablo Fernández no logra escaño

El voto Cera mantiene los resultados con los que se cerró el escrutinio en la madrugada del lunes, con lo que el candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta, Pablo Fernández, no ha logrado escaño por León. La formación se queda así con una única procuradora por Burgos, Laura Domínguez.

Según publican varios medios regionales de los 2.217 leoneses que solicitaron el sufragio desde el extranjero, 448 fueron a parar al PSOE, 254 al PP, 170 a Podemos, 161 a Ciudadanos y 58 a UPL.

No obstante, Podemos-Equo necesitaba 181 votos, siempre y cuando la formación naranja no recibiera ninguno. Por lo tanto se ha quedado a 10 de cumplir la primera parte, pero no tendrían que haberse emitido los 161 votos de Ciudadanos.

Según publica El Mundo-Diario de Valladolid Pablo Fernández ha confirmado que ya ha convocado un Consejo Ciudadano, para el próximo fin de semana del 15 de junio, y que posiblemente se realice el día 16.

