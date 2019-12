El presidente de las Cortes de Castilla y León apoyará a Inés Arrimadas y no a Igea en las primarias de Ciudadanos

El presidente de las Cortes de Castilla y León y portavoz de Ciudadanos en la Comunidad Autónoma, Luis Fuentes, ha asegurado en una entrevista a Europa Press que apoyará a Inés Arrimadas en las primarias de su partido y no a Francisco Igea. El vicepresidente de la Junta confirmó este jueves a eldiario.es que concurriría a las primarias si Arrimadas no lograba el 90% del apoyo de los afiliados. El posicionamiento de Fuentes, una vez más al lado del 'aparato' del partido -fue uno de los valedores de la candidata fallida, Silvia Clemente- pone una vez más de manifiesto la clara brecha existente en Ciudadanos Castilla y León. Desde que Igea dio un paso al frente para competir contra Clemente, el partido se dividió. La relación entre Fuentes e Igea no ha sido buena desde entonces.

A pesar de su claro posicionamiento, Fuentes ha calificado de "magnífica noticia" la posibilidad de que haya varias candidaturas para relevar a Albert Rivera en la dirección del partido liberal ya que "enriquecerá" el debate si bien se ha mostrado convencido de que Inés Arrimadas es "la persona más cualificada, la más preparada y la que concita más apoyos" dentro del partido para asumir las riendas de los naranjas.

De este modo se ha pronunciado Luis Fuentes en la entrevista respecto a la posibilidad de que el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León y exdiputado nacional, Francisco Igea, decida dar un paso adelante y optar a disputar la Presidencia de Ciudadanos.

"Francisco Igea puede, como cualquier otro afiliado que cumpla los trámites reglamentarios, presentarse a liderar nuestro partido", ha manifestado en concreto Luis Fuentes quien ha calificado de "magnífica noticia" que se abra el abanico de posibles aspirantes que tengan otra forma de ver el partido ya que, en cualquier caso, enriquecerá el debate en un partido "donde la libertad está por encima de todo".

Volver a la senda del centro

Dicho esto, Fuentes no ha dudado al asegurar que, en su caso concreto, apoyará a Inés Arrimadas para que sea la presidenta de Ciudadanos. "Por su puesto, claro que sí, yo considero que Inés Arrimadas es la líder de nuestro partido, la más preparada, la más capacitada y la que, estoy absolutamente seguro, llevará a nuestro partido a volver a la senda del centro", ha sentenciado.

"Igea tiene una forma de pensar sobre qué es lo que quiere para el futuro del partido e Inés Arrimadas tiene otra distinta", ha reconocido Fuentes quien, no obstante, ha situado el futuro de Ciudadanos en manos de los afiliados de la formación naranja en base a sus propuestas en el congreso del mes de marzo y ha augurado que se va a abrir un debate "muy intenso" en las casi mil agrupaciones repartidas por toda España.

"Serán los afiliados los que decidan qué es lo que será el partido en un futuro, tenemos esa posibilidad de que los propios afiliados decidan en base a sus propuestas y a sus enmiendas lo que será el partido y serán los propios afiliados los que decidan quién liderará ese partido en un futuro, si será Inés Arrimadas, que es, yo creo, la más cualificada y la más preparada, o cualquier otro de los afiliados que quiera presentarse para otra forma de ver el partido", ha sentenciado.