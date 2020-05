La asociación Defensor del Paciente pide a la Fiscalía que investigue si Castilla y León ordenó no hospitalizar a los ancianos de las residencias

La presidenta de la asociación Defensor del Paciente, Carmen Flores, ha remitido una carta a la Fiscalía General una carta en la que se pide que se investigue si en Castilla y León se dio orden de no trasladar a ancianos de residencias a hospitales, tal y como ha publicado eldiario.es.

En la carta, recogida por la agencia Europa Press, la presidenta de Defensor del Paciente recuerda que Castilla y León es la tercera comunidad con más ancianos fallecidos y pide que se investigue si la Junta dio orden de no trasladar a centros hospitalarios a ancianos de residencias.

"Lo más curioso señora Fiscal, la orden les viene de Madrid ¿deben obediencia otras comunidades a la Comunidad de Madrid?", recoge la carta escrita por Carmen Flores, quien pide a la fiscal que no obvie este tema y "tome medidas", porque los centros para ancianos "no deben ser un trampa mortal, son lugares o eran lugares de cuidado y no hospitales a los que se les ha denegado la atención".

"Entendemos que esto es más que una alarma es un horror ,una total locura y apelamos a su sensibilidad", recoge la carta.