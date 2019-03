Del Olmo niega que ella y Herrera tuvieran conocimiento del "pelotazo" en la compra la Perla Negra

La consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León ha negado que el presidente Juan Vicente Herrera fuera informado de las irregularidades en la compra del Edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda, conocido como ‘La Perla Negra’ y que ella participara en algún tipo de conversación o negociación relacionada con la adquisición de ese inmueble. Del Olmo ha insistido en que la gestión de esa compra fue liderada por los “órganos competentes”, pertenecientes a la Consejería de Economía, de la que ella no era titular.

A preguntas del PSOE en el pleno de este martes, la consejera de la Junta ha replicado a la viceportavoz, Mercedes Martín, que le había acusado de no haber “evitado el pelotazo”, que “se ha equivocado en el contenido de la reunión y confunde la fecha”. La socialista ha señalado que el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, Pablo Trillo, había informado al presidente Herrera en 2008 de que los precios del inmueble eran “escandalosos y disparatados”, algo que ha negado el propio presidente de la Junta con gestos, y que ha ratificado después Del Olmo en su intervención.

Sin embargo, Mercedes Martín ha afirmado que Herrera “consideró acertada esa operación”. “Tan acertada que media Consejería de Economía está imputada por un caso que nos van a dejar en herencia más de 30 años después”, ha comentado la socialista que cree que ese es el motivo por el que Juan Vicente Herrera no ha querido comparecer en la comisión de investigación parlamentaria. Un edificio que, según ha recordado el PSOE, estuvo tasado “entre 39 y 41 millones” y finalmente supuso un desembolso de 70 millones de euros” debido a “intereses ocultos, chanchullos, adjudicaciones a dedo y sobrecostes”.

Pilar del Olmo, al respecto, ha recordado que el caso está judicializado y ha mostrado “respeto”, a la vez que considera que el PSOE trata, con esta cuestión, de “dañar a un rival político”. La consejera ha señalado que la Junta de Castilla y León ha colaborado con la Justicia y desde el año 2016, la administración autonómica está personada en la causa judicial y “se han dado explicaciones en sede parlamentaria”. “Pueden surgir casos de corrupción, pero la inmensa mayoría de los políticos de todos los partidos somos honrados”, ha afirmado Del Olmo.

Valoraciones "insoportables"

Más dura fue la intervención de la consejera ante otra pregunta del PSOE al respecto, y que ya no señalaba al papel de Juan Vicente Herrera en el proceso de compra, si no a la propia Del Olmo. La pregunta la ha realizado Pedro González Reglero, que directamente ha acusado a la consejera de mentir porque considera que, tras conocer la declaración de los testigos en este caso, “sí participó” en ese proceso de adquisición del edificio de Arroyo de la Encomienda. El socialista considera que si el desembolso fue aprobado por la Junta de Castilla y León, tuvo que pasar por el Consejo de Gobierno, por lo que no cree que no tuviera conocimiento. “Usted no está ni para gestionar una comunidad de vecinos”.

La consejera de Economía y Hacienda ha calificado de “insoportables” las valoraciones de González Reglero, a quien ha acusado de engañar y de insultar, y ha insistido en que “siempre la respuesta ha sido clara” por parte de la Junta de Castilla y León. “Todas las decisiones las tomaron los órganos competentes”, en referencia a Gesturcal, perteneciente a ADE, que a su vez dependía de la Consejería de Economía que ello no dirigía en el momento de la compra del edificio. “El patrimonio formaba parte de Gesturcal, no de la Junta de Castilla y León y la operación no es atribuible a la Consejería” de Hacienda, de la que sí era titular.