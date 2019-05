Dimiten el secretario general de Podemos Valladolid y los dos primeros candidatos de la lista municipal

El secretario general del Consejo Ciudadano Municipal de Podemos Valladolid, Israel Álvarez, y los candidatos número uno y dos de la lista del Ayuntamiento de la capital, Miguel Ángel Holguín y Verónica Mellado, han presentado su dimisión como consecuencia de los resultados en las elecciones del pasado domingo. Mellado asegura, según Europa Press, que ha sentido una "falta de apoyo estatal".

Según han explicado fuentes de Podemos, en una Asamblea de inscritos celebrada este jueves, con una afluencia notable y que finalizó poco antes de las 22.00 horas, los tres representantes de la formación anunciaron su decisión de dimitir. En el caso de Israel Álvarez, deja su cargo de secretario del Consejo Ciudadano, mientras que Holguín y Mellado dejarán también este órgano.

Esta renuncia se produce cuatro días después de la jornada electoral del 26 de mayo, en la que la formación 'morada' no pudo obtener representación en las Cortes regionales por Valladolid ni en el Ayuntamiento de la capital, donde se quedó con 5.016 votos y un 2,98 por ciento.

El que fue candidato a la Alcaldía de la ciudad, Miguel Holguín, ha explicado que son "conscientes y responsables" de los malos resultados obtenidos y ya que en este partido "uno no se aferra a un cargo", lo más lógico era presentar la dimisión.

Varios de los representantes dimitidos han destacado el hecho de que la Asamblea celebrada este jueves ha contado con la presencia de un número importante de inscritos y que muchos de ellos les pidieron que siguieran en la dirección del partido, dentro del Consejo Ciudadano Municipal.

Posibilidad de una gestora

Sin embargo, Holguín se ha refrendado en su decisión y se ha mostrado convencido de que en esta Asamblea "quedó claro" que el partido "no se va a disolver ni desaparecer" en Valladolid y que el proyecto sigue adelante.

En este sentido, ha considerado necesario iniciar un nuevo proceso de Primarias para elegir un nuevo Consejo Ciudadano Municipal, pues ha apuntado que, además de su dimisión y la de Álvarez y Mellado, es posible que en los próximos días se produzcan más. Para convocar este proceso, ha precisado, quizás sea conveniente que la formación 'morada' designe una gestora provisional en Valladolid.

Con la convocatoria de este proceso ahora, ha recalcado Holguín, considera que el nuevo Consejo Ciudadano puede contar con "casi cuatro años" para preparar los siguientes comicios, un tiempo con el que no ha podido contar la actual estructura de Podemos, que fue elegida hace poco menos de un año.

Esa ha sido una de las causas que ha apuntado Holguín para el "palo" que ha recibido Podemos en las municipales y autonómicas en Valladolid, aunque ha incidido sobre todo en que, pese a que trataron de trabajar para que las elecciones del 26 de mayo no fueran "en clave estatal", el pasado domingo han vuelto a "sufrir" el denominado voto útil.

Según Holguín, el voto que ha perdido Podemos con respecto a los apoyos que recibió Sí Se Puede hace, el partido instrumental con el que concurrieron hace cuatro años y que obtuvo 16.600 votos, "ha ido al PSOE", ya que cree que la gente "ha optado por la seguridad de los cuatro años anteriores". "Más vale lo malo conocido...", ha planteado en referencia al dicho popular.

El que ha sido candidato de Podemos a la Alcaldía ha defendido que no consideran un error haber decidido no confluir con otras formaciones de izquierdas como Valladolid Toma la Palabra, y ha recalcado que en la Asamblea de este jueves quedó claro que esa decisión se tomó "unánimemente" en el Consejo Ciudadano y "no ha habido dudas".

Además, ha lamentado que tal y como transcurrió la campaña, han recibido "ataques" procedentes "del lado que pretendía una confluencia" y, de hecho, ha acusado a VTLP de usar "subterfugios" para dañar la imagen suya como candidato y de la candidatura en conjunto a tenor de que él no había salido elegido como primer candidato en el proceso de primaria. En todo caso, Holguín ha recordado que ya explicaron dicha situación "por activa y por pasiva".

Falta de apoyo estatal

Por su parte, la número dos de la lista municipal y también de la autonómica, Verónica Mellado, ha explicado que dejará la "primera línea política", aunque su intención es seguir la colaboración con los proyectos de Podemos en los que pueda ser "más útil".

"He perdido, y lo malo no es que solo la haya perdido yo, es que hemos perdido todos y algunos se alegran por ello. Otros echan balones fuera", ha lamentado Mellado en un comunicado en las redes sociales. "Bien es verdad que ha faltado apoyo estatal por parte del exdiputado -en referencia a Juan Manuel del Olmo-, pero nunca imaginé que habría gente dispuesta a despedazarnos solo por defender nuestro programa y nuestra seña de identidad", ha lamentado la candidata.